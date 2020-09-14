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東森購物8月獲利強勁 年增243%

經濟日報 / 記者何秀玲/台北即時報導

東森（2614）旗下轉投資東森購物，今年8月獲利告捷，營收高達17.3億元，獲利1.36億元，年增243%。東森購物表示，今年8月受惠七夕、父親、中元節重要檔期，帶動消費動能、營運強勁。

東森集團總裁王令麟表示，今年將逆勢突圍，東森購物營收目標上看247億、EPS可望超越10元以上。

今年前八個月營收達135.9億元、獲利8.56億元，年增188%，每股純益（EPS）達8.4元，較去年同期增加5.49元。

東森購物表示，接下來進入造節旺季，首波迎來「99划算購物節」將延續買氣、營運添薪，下半年表現樂觀，業績可望再創新高。

東森購物持續受惠宅經濟與防疫題材，民眾保健意識抬頭，帶動保健食品類業績成長，根據內部銷售數據顯示，今年1-8月保健食品業績年增28%，出貨件數突破180萬件，比去年同期成長32%，其中如鴕鳥龜鹿精、葉黃素與鈣片等商品頗受消費者青睞。

營收 保健食品

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