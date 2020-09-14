7-ELEVEN包材減量＋計畫生產 拚剩食減半提前達陣

統一超（2912）旗下7-ELEVEN自有品牌展開「產銷永續」計畫，從供應商、商品、系統到門市端，以「包材減量」、「計畫生產」、「i珍食」三大新作法，力拚2030年剩食減半目標提前達陣。

7-ELEVEN自有品牌商品持續引進環保包材，包括生物基的PLA材料、冷藏飲品使用FSC認證包裝、回收再製的杯套與杯架，採用可回收的產品包裝，今年進一步進行鮮食「包材減量」。

7-ELEVEN表示，歷經半年以上的測試，利用盒型加強環提升支撐性，避免底盒過軟發生變形或破損。目前已陸續將涼麵、燴飯類產品的包材用量比率減少6%，預估一年可減少相當於29.5座101高度的包材用量，年投入研發經費逾百萬元，未來將持續擴大應用範圍。

另外，7-ELEVEN也擴大智能營運系統，透過大數據主動推薦門市訂貨量，以提前下單、精準訂貨、接單生產等方式落實「計畫生產」，有效改善供需，兼顧友善環境。門市銷售預測訂貨系統也由冷藏飲品、麵包，今年8月底再擴大至鮮麵食、沙拉及熟菜，品項數多達上百種。

同時，7-ELEVEN積極推動「i珍食」專案，將時間精準限縮於賞味期限前8小時，並推出「賞味期限前8小時享7折優惠」。自今年6月起擴大導入5,800間門市，以御飯糰、麵包最受到消費者喜愛。正式上線3個月以來，食材使用提升量相當於346萬顆御飯糰。7-ELEVEN表示，原定2030年剩食減半目標，將可望提前達成。