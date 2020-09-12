工具機業者動起來！ 口罩國家隊 MIT防偽滾輪9月15日到位

在外界對於MIT口罩產生疑慮之際，台灣區工具機暨零組件公會理事長許文憲今(12)日表示，公會已成立TMBA口罩防偽滾輪工作小組，預期到9月15日可完成200多支防偽壓花滾輪，應可滿足口罩國家隊所生產口罩的防偽需求。

因應國家需要，工具機暨零組件公會共召集20多家廠商成立TMBA口罩防偽滾輪工作小組，許文憲並指定由盈錫副總經理巫有捷擔任小組召集人。

許文憲指出，小組在解析相關產品規格及製程特性後，隨即由20多家公司分工，分別負責三段製程。

其中，第一段的購料至精銑，預定1.5個工作天完成；第二段防偽加工，主要以5軸機加工，預定分批3個工作天完成；第三段熱處理加精密研磨，約需2個工作天完成。

另外，由於防偽加工具高度技術性，須使用特殊訂製刀具，目前市場上並無現成刀具(一般來說訂製就要7個工作天)，為突破此一瓶頸，許文憲急請七駿公司到場協助，在了解大家所需數量及時間後，七駿公司也立即調度產能進行此次殊刀具的生產，預估至少需使用到6,000支刀具。

除了特殊刀具外，在產品防偽辨識須一致性的要求下，5軸機加工的程式又是一大技術挑戰。

對此，公會趁第一階作業進行期間，已於11日召集第二階負責加工的工程師，由已有製作此類工件豐富經驗的偉駿模具董事長廖榮俊父子指導帶領下，就各項加工過程可能的困難，以及須注意的事項進行程式模擬與分享。

由於此次任務時程急迫，為搶時效在第一次會議仍進行之際，負責第一屆階段作業的巨倫公司，立即進行全台大購料及以三班連夜加工，至今日清晨已全數完成第一階段指定作業，負責刀具的七駿公司亦已產出首批刀具。

因為參與的公司工廠遍及台中、彰化及桃園，許文憲經營的哈伯精密，也承擔起所有運輸配送作業，今日上午起即派遣4部車輛巡迴至各廠，以送待工件、刀具並運回完成工件至熱處理場(第三階段開始)的模式進行運送作業。