我駐泰代表參訪泰鼎泰國 深耕當地20年展成效
台商泰國第一大PCB廠商泰鼎-KY（4927）今日指出，本周三（9日)駐泰代表李應元大使率泰國台商總會及吞武里台商會等一行12人參訪在泰國深耕近 20 年的泰鼎電路(泰國)有限公司，雙方就電子產業供應鏈變化趨勢交流。
此次泰鼎董事長王樹木及執行長周瑞祥率經營團隊對外介紹經營理念及工廠概況。
泰鼎強調，公司自2001年創立於泰國龍仔厝府，勤懇耕耘致力於提升員工生活，隨著客戶需求逐漸成長，營業規模自年營收億元泰銖穩健成長至今達近130億泰銖，員工人數達七千人，至今已是全球電視、印表機及家庭網通設備等產品之龍頭電路板供應者。
泰鼎強調，公司在泰國深耕方式即致力於為股東、泰國當地員工、供應商、客戶等各方獲得多贏互惠為目標，理念及成效與新南向政策契合，率先響應新南向政策。
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