我駐泰代表參訪泰鼎泰國 深耕當地20年展成效

最近房市好像很熱，報紙上盡見房市「熱昏了」「買爆了」的報導；街上常有行銷建案的廣告車到處跑，還有喊價驚人的個案頻傳。像台北市有一案在蛋白區，原本從每坪3位數跌到2位數，最近又拉回3位數

2020-09-11 11:08