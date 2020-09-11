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百達翡麗有望在東區開旗艦店 未來將成「鐘表一條街」

經濟日報 / 記者黃阡阡／即時報導

疫情衝擊街邊店生意，市場上求租求售的屋主不少，不過疫情仍在發酵，精華區店面仍有業者逆勢搶進，忠孝東路上原本分割出租的原安泰銀行店面，目前已經開始進行裝修，並掛起百達翡麗的海報，而未來該街廓六間店面中，有五間都是精品錶店，有機會成為「鐘表一條街」。

忠孝東路四段原為安泰銀行的店面，2010年亨得利以9.5億元得標，銀行退租後分割為二間店面，長時間作為短租賣場的臨時店面，直至2015年轉手給金生儀旗下榮台投資及另一投資公司，分別創下每坪757萬元、778萬元的交易紀錄，寫下東區店面史上前二高價。

而這二間店面近期開始裝修，還掛起百達翡麗的廣告海報，據了解業主打算將店面打通，有意打造台北市百達翡麗的指標旗艦店。惟此消息尚未獲得金生儀證實。

值得一提的是，未來金生儀在該街廓的六間店面，就有四間營業門市，加上旁側的中美鐘表，形成「鐘表一條街」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，東區店面雖然有些空置，但陸續也找到租客順利出租，整體租金仍較先前全盛時期下滑，不過區域內也有業者逆勢展店，看好高端的消費需求與能力，打造舒適與具有質感的消費空間，銷售單品的價格可能上百萬元，店面相當於進口名車的銷售中心。

至於另一個熱門的商圈西門町，原本依賴本土和國際旅客的消費支撐，但在疫情發效之下，店面經營都面臨嚴峻的挑戰。而西門町的地標「TiT國際廣場」，日前也傳出傳日本連鎖平價賣場「驚安殿堂・唐吉訶德」將進駐，搶先卡位後疫情時代的觀光商機。

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