康那香10月起口罩日產能可達400萬片 拚整廠輸出商機

康那香（9919）今（11）日發表防疫產品發表會，會上董事長戴榮吉表示，目前康那香口罩日產能達85萬片，目標為一天100萬片。10月份起，在16台高速口罩設備生產加入下，日產能可達400萬片，甚至可以整廠輸出國外。此外，康那香口罩也獲得FDA銷售許可，以及CE認證註冊號，希望透過外貿協會幫忙拚整廠設備輸出。

「這都是天公伯逼的！」戴榮吉強調，沒有疫情是做不到一天百萬片的產能。他自豪的指出，公司已有整廠輸出的能力，無論機械、不織布，甚至是所有材料都可以供應，並籲請政府單位幫忙，將台灣成功的經驗推銷出去。

戴榮吉表示，「全球台灣防疫最好，也只有台灣口罩不缺又沒漲價！」當初疫情爆發初期，5台口罩機、2台3D口罩機和一台兒童口罩機共8台，產能僅一日20萬片，經過公司研發人員辛苦調整，增加至日產能55萬片，截至今日可達85萬片，距離當時副總統陳建仁參訪康那香時的目標100萬片越來越近！

康那香指出，6月底開始政府徵收開始減少，研發人員開始能研究如何加快生產速度，才有了高速口罩設備出現，3D口罩由一天6萬片，現在可做到60萬片，產能增加了10倍，相信絕對有一天產能可以跑出百萬片。

此外，康那香掌握關鍵設備整合技術，目前已擬定日產能達200萬片的高速口罩機整廠輸出計畫，僅4台高速口罩設備，即可達到其他廠商20部機台的產量，不僅降低人力與廠房空間使用等高額投資成本，也可以高效率的生產效能，提供更具競爭力的全方位服務。

不僅是原料、設備、產品由上游到下游的垂直整合方案，康那香也表示，公司更規劃提供「醫護防護包」及「個人防護隔離包」的水平整合模式，與其他防疫產品相關廠商進行策略聯盟，無論是專業醫護人員或一般民眾，均可用最快速便捷的方式，取得所有與防疫相關的防護器材，一次性獲得完整的保護。

戴榮吉也自豪的表示，公司現在有整廠輸出的能力，除了機械、不織布還有所有材料都可以供應，希望政府單位能幫忙，把台灣成功經驗推展出去。