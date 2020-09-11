快訊

社群小編喊水結冰：社群教母與法白總監心法大公開

蒜頭漲到比豬肉貴 監委要查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

康那香10月起口罩日產能可達400萬片 拚整廠輸出商機

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導
口罩國家隊台南康那香公司，日產能達85萬片，目標為一天100萬片。10月份起，在16台高速口罩設備生產加入下，日產能可達400萬片。 報系資料照／記者吳淑玲攝影
口罩國家隊台南康那香公司，日產能達85萬片，目標為一天100萬片。10月份起，在16台高速口罩設備生產加入下，日產能可達400萬片。 報系資料照／記者吳淑玲攝影

康那香（9919）今（11）日發表防疫產品發表會，會上董事長戴榮吉表示，目前康那香口罩日產能達85萬片，目標為一天100萬片。10月份起，在16台高速口罩設備生產加入下，日產能可達400萬片，甚至可以整廠輸出國外。此外，康那香口罩也獲得FDA銷售許可，以及CE認證註冊號，希望透過外貿協會幫忙拚整廠設備輸出。

「這都是天公伯逼的！」戴榮吉強調，沒有疫情是做不到一天百萬片的產能。他自豪的指出，公司已有整廠輸出的能力，無論機械、不織布，甚至是所有材料都可以供應，並籲請政府單位幫忙，將台灣成功的經驗推銷出去。

戴榮吉表示，「全球台灣防疫最好，也只有台灣口罩不缺又沒漲價！」當初疫情爆發初期，5台口罩機、2台3D口罩機和一台兒童口罩機共8台，產能僅一日20萬片，經過公司研發人員辛苦調整，增加至日產能55萬片，截至今日可達85萬片，距離當時副總統陳建仁參訪康那香時的目標100萬片越來越近！

康那香指出，6月底開始政府徵收開始減少，研發人員開始能研究如何加快生產速度，才有了高速口罩設備出現，3D口罩由一天6萬片，現在可做到60萬片，產能增加了10倍，相信絕對有一天產能可以跑出百萬片。

此外，康那香掌握關鍵設備整合技術，目前已擬定日產能達200萬片的高速口罩機整廠輸出計畫，僅4台高速口罩設備，即可達到其他廠商20部機台的產量，不僅降低人力與廠房空間使用等高額投資成本，也可以高效率的生產效能，提供更具競爭力的全方位服務。

不僅是原料、設備、產品由上游到下游的垂直整合方案，康那香也表示，公司更規劃提供「醫護防護包」及「個人防護隔離包」的水平整合模式，與其他防疫產品相關廠商進行策略聯盟，無論是專業醫護人員或一般民眾，均可用最快速便捷的方式，取得所有與防疫相關的防護器材，一次性獲得完整的保護。

戴榮吉也自豪的表示，公司現在有整廠輸出的能力，除了機械、不織布還有所有材料都可以供應，希望政府單位能幫忙，把台灣成功經驗推展出去。

口罩 康那香

延伸閱讀

僑商購百萬片台灣製口罩行善 過程一波三折

女子買大量口罩發現無鋼印 致電廠商沒人接 結局變這樣

WIRED25風雲人物 蔡總統陳建仁唐鳳上榜

87歲的「三好」老董 力拚台灣最大口罩廠

相關新聞

康那香10月起口罩日產能可達400萬片 拚整廠輸出商機

康那香（9919）今（11）日發表防疫產品發表會，會上董事長戴榮吉表示，目前康那香口罩日產能達85萬片，目標為一天100...

桃園機場計程車空中智慧排班 駕駛免群聚

桃園機場公司持續推動智慧機場，透過科技不斷提升服務品質，為健全機場計程車排班管理制度，提高駕駛收入，除以電子派車取代傳統...

柏文：第3季營收將季增、年增雙升 第4季續催油門

柏文（8462）旗下「健身工廠」新廠館陸續投入營運，增添業績成長動能。柏文表示，彰化縣員林廠已於 9月5日開幕，新竹市西...

錢太多！顏炳立：疫後房市熱昏了嗎？

最近房市好像很熱，報紙上盡見房市「熱昏了」「買爆了」的報導；街上常有行銷建案的廣告車到處跑，還有喊價驚人的個案頻傳。像台北市有一案在蛋白區，原本從每坪3位數跌到2位數，最近又拉回3位數

榮剛8月營收5.93億元 調整產品組合、拓亞洲市場

榮剛（5009）8月份自結合併營收為新台幣5.93億元，較去年同期減少38.59%，累計今年前八月自結合併營收54.58...

製造業固定資產增購 連八升

經濟部統計處昨（10）日指出，受惠於5G通訊、高效能運算及遠距應用需求擴增，帶動投資增溫，加上國營事業重大計畫加速執行，...

許育瑞打造餐飲帝國 國賓飯店再寫傳奇

台北國賓大飯店成立迄今，屹立超過半世紀，在董事長許育瑞用心經營下，讓雖是「老店」的國賓卻饒富「新意」。即使疫情衝擊觀光餐...

國賓13年磨一劍 牛排館摘星

許育瑞董事長在餐廳經營策略上總是親力親為，他獨到的眼光與穩健的經營步伐，讓創立13年的A CUT牛排館營收，一步一步從虧...

喬山、哈伯 台中擴產

台中市政府經濟發展局昨（10）日宣布，喬山健康科技二次擴廠、哈伯精密自有土地擴廠兩案在市府跨局處與中央相關單位協助下，將...

百貨周年慶大戰 提前開打

百貨周年慶以往在10月至11月登場，今年被疫情打亂，業者提前部署。京站日前宣布9月16日起推出周年慶預備慶，等於提前周年...

疫情衝擊 微風下修今年業績目標

微風董事長廖鎮漢在今年微風尾牙時曾提到今年集團全年目標要達310億元，微風常董岡一郎昨（10）日出席微風第一波周年慶時表...

兒子不接棒…汎德上市關鍵

經營台灣豪華車市場40年的汎德永業集團打包八家經銷商上市，總裁唐榮椿昨（10）日透露，汎德打包上市有「不得已」的原因，其...

熱門新聞

煮熟鴨子飛了！遠傳結盟亞太 台灣大林之晨勉員工「辛苦了」

台積電運動會因疫情喊卡！ 1.2萬獎金照發、另有加碼

若華為出貨停止？ 謝金河示警：恐將衝擊聯發科未來股價

汎德10月掛牌上市 總裁：兒子拒接班才動念

金控逆轉勝 前八月賺2,781億

五行庫阿聯踩雷 曝險1億美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。