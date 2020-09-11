本土化再邁進！MHI Vestas在台採購變壓器

MHI Vestas在台本土化的進程又向前邁進，成為第一個在台灣採購變壓器的風機系統商。MHI Vestas今（11）日表示，已與日立ABB電網完成簽訂變壓器採購協議，其關鍵零組件將由士林電機位於新竹的工廠提供。

MHI Vestas是唯一在台灣本土採購葉片、葉片材料、變壓器、配電盤、電纜線和扣件的風機製造商；MHI Vestas持續在台灣推進本土化計劃，今日完成與日立ABB電網簽訂變壓器採購合約。

MHI Vestas說明，日立ABB電網透過與士林電機的合作，將離岸風機所產生的電力升壓成66kV的高壓電，經過長途的傳輸，順利送至岸上；這些變壓器將用於MHI Vestas在台灣彰芳二期、西島和中能風場的變壓器供應。

MHI Vestas台灣業務總監梅達‧撒西羅維琪指出，隨離岸風電在台蓬勃發展，先進技術轉移也須同步並進；高壓變壓器對於確保最大電力輸出到終端用戶是不可或缺的關鍵。

梅達‧撒西羅維琪說，日立ABB電網與士林電機之間的合作，意味著世界一流的生產技術在台灣落地生根，且將用於MHI Vestas獲認證的V174風機。

士林電機副營運長楊圳卿表示，第一批將變壓器將在2022年交貨，日立ABB電網參與合作，對台灣變壓器生產機械的發展，扮演不可或缺的重要角色，可確保台灣擁有世界一流的設備，維持穩定的出貨量。

CIP 台灣區計畫開發長許乃文表示，彰芳西島風場所安裝的MHI Vestas風機，將率先使用日立ABB電網和士林電機的高壓變壓器。與MHI Vestas和台灣供應商一起建立可融資，有擔保且永續的風機國家隊。

MHI Vestas 計劃陸續宣布更多的本土供應鏈合約；目前已在台灣簽署多項本土供應合約，包含葉片、葉片材料（膠黏劑、樹脂、拉擠碳板）、塔架、配電盤、輪轂鑄件、輪轂板、機艙底座鑄件、低電壓配電櫃、不斷電系統、功率轉換模組、鼻錐罩及機艙罩。