樂齡網攜foodpanda 銀髮族照護餐食、生活輔具送到家

疫情衝擊社會各層面，不少消費行為也隨之改變，再加上高齡社會需求日增，銀髮族用品專賣店樂齡網宣布與foodpanda合作，即日起，民眾可經由foodpanda訂購樂齡網「照護用餐食」（日本稱：介護食品）及生活輔具，例如：日本Ever-Smile照護用餐食、營養補充品、精品手杖、輔助筷、放大鏡…等，樂齡網與foodpanda將共同拓展銀髮族市場，滿足台灣長者的在地需求。

值得一提的是，樂齡網與foodpanda合作共同推廣全齡幸福用餐，是連高齡牙口不好的長者也可以食用，不用外出就能享受與日本同等級的銀髮餐食。

樂齡網總經理張慶光表示，所謂「照護用餐食」，是由日本提出，將食物打碎，或將難以咀嚼的食材軟化為慕斯口感，同時保留食物原狀。由於有些長輩牙口不好，或有吞嚥困難的狀況，縱使費盡心思把食物打成泥，對比其他豐盛菜餚顯得平淡，反而降低了長輩食慾。

介護食品訴求能兼顧美味及進食便利性，只要打開封膜即可享用，或使用微波爐、隔水加熱。甚至用舌頭即可壓碎，不僅進食方便，亦能減輕照顧者負擔，並有多種菜色可供挑選，例如蕃茄燉雞肉、日式烤雞…等。此外，還有增稠飲料可避免液體進入氣管，預防長輩嗆咳發生，讓長輩安心享受美食，快樂與家人一起用餐。

張慶光進一步指出，這類「照護用餐食」，目前在台灣還沒有廠商研發，不過樂齡網由日本引進此產品後，已接到不少消費者詢問，部分口味甚至銷售一空。

同時，樂齡網在foodpanda還有販售包括：日本製通用輔助筷、輔助餐碗、方便頭頸不易後仰者使用的易飲杯、多功能取物夾、四折避震手杖、上下車輔助安全握把、起身輔助拉環、攜帶式床用扶手及統健等知名營養補充品等。