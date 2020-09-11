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台康生物相似藥第三階段里程碑達標 里程碑金將進帳

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

台康生技（6589）乳癌生物相似藥EG12014 (EGI014) 繼先前完成第一及第二階段授權里程碑，今(11)日再次完成與Sandoz AG去年簽訂生物相似藥授權之第三階段里程碑。旗下EG12014/EGI014(trastuzumab生物相似藥)國際多國多中心第三期臨床試驗 (試驗編號: EGC002)已於今年3月25日完成807位受試者收案。

台康表示，去年4月29日，公司與全球學名藥及生物相似藥大廠Sandoz AG簽訂乳癌生物相似藥EG12014 (Trastuzumab Biosimilar, also called EGI014)除台灣及中國大陸以外之全球專屬授權銷售合約，簽約金及里程碑金額總計達7,000萬美元，及產品上市後的銷售分潤；繼去年六月份收到簽約金美金500萬元外，陸續依授權合約達成第一及第二階段生物相似藥授權里程碑，目前在9月再次完成第三階段里程碑。這些階段里程碑已依會計準則逐期認列營收，對於公司營運與後續開發都有雙重實質效益。這些里程碑金將挹注營收及損益，對財務及業務均已產生正面助益。

台康是目前在台灣第一家也是唯一一家將研發中生物相似藥成功授權給國際大藥廠的生技公司，且台康負責承接藥品上市後之生產並享有授權區域之銷售分潤，除自身在生物相似藥品研發能力及生產能力外，結合與Sandoz AG在全球生物藥品滲透市場及銷售能力的合作下，台康生技未來的發展十分值得投資人的期待。

台康生技

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