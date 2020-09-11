快訊

首位染疫產婦 剛出生小寶寶成「國內最幼居家隔離者」

史上最大國會弊案 李恆隆今獲1000萬交保

臺大「財務報表分析研習班」讓您輕鬆看懂財務報表

文 / 臺灣大學進修推廣學院 提供

如果你是一位企業經營管理者，是否能在千頭萬緒的營運交易中，透過財務報表的解讀，了解企業的發展狀況?是否遇到看起來生意興旺、工作忙碌，卻發現沒甚麼利潤；或是即便有些利潤，但現金卻總是不夠用?如果你是一位投資者，是否想透過財務報表選擇值得投資的企業，卻看不懂財務報表?或是擔心即便看懂要投資公司的財務報表，卻看不出它可能是一個地雷股?

在工商迅速發展、投資管道多元化的時代，財務報表反映企業的財務表現，能幫助投資者和債權人了解企業的經營狀況，進一步幫助經濟決策，如何看懂財務報表、慎選投資標的，一直是許多人關切的議題，然而「財務報表」卻也常讓許多不擅財務專業者陷入數字難題的窘境。

為協助您確實掌握經營管理所需的資訊，提昇解讀及分析財務報表的能力，臺大進修推廣學院多年來開辦「財務報表分析班」，由臺大國際企業系林修葳教授親自授課，一直受到學習者肯定與好評，最近一期的班程將於109年12月10日起每週四晚間開辦，該課程內容包括資產負債表、企業財務分析差異、綜合損益表、現金流量表、資產運用效率指標、投資報酬率指標、市場風險計測及個案導讀等，建立學員對財務報表的完整認識。讓您不再對公司財務營運狀況分析表件感覺鴨子聽雷，猶如霧裡看花。

凡對財務報表分析感興趣者皆可報名參加，該課程即日起開始受理報名，10月30日前完成報名繳費者還可享有學費優惠。想瞭解更多課程資訊，歡迎上臺大推廣教育網或致電(02)2362-0502臺大進修推廣學院查詢。

「財務報表分析研習班」

相關新聞

柏文：第3季營收將季增、年增雙升 第4季續催油門

柏文（8462）旗下「健身工廠」新廠館陸續投入營運，增添業績成長動能。柏文表示，彰化縣員林廠已於 9月5日開幕，新竹市西...

錢太多！顏炳立：疫後房市熱昏了嗎？

最近房市好像很熱，報紙上盡見房市「熱昏了」「買爆了」的報導；街上常有行銷建案的廣告車到處跑，還有喊價驚人的個案頻傳。像台北市有一案在蛋白區，原本從每坪3位數跌到2位數，最近又拉回3位數

榮剛8月營收5.93億元 調整產品組合、拓亞洲市場

榮剛（5009）8月份自結合併營收為新台幣5.93億元，較去年同期減少38.59%，累計今年前八月自結合併營收54.58...

製造業固定資產增購 連八升

經濟部統計處昨（10）日指出，受惠於5G通訊、高效能運算及遠距應用需求擴增，帶動投資增溫，加上國營事業重大計畫加速執行，...

許育瑞打造餐飲帝國 國賓飯店再寫傳奇

台北國賓大飯店成立迄今，屹立超過半世紀，在董事長許育瑞用心經營下，讓雖是「老店」的國賓卻饒富「新意」。即使疫情衝擊觀光餐...

國賓13年磨一劍 牛排館摘星

許育瑞董事長在餐廳經營策略上總是親力親為，他獨到的眼光與穩健的經營步伐，讓創立13年的A CUT牛排館營收，一步一步從虧...

喬山、哈伯 台中擴產

台中市政府經濟發展局昨（10）日宣布，喬山健康科技二次擴廠、哈伯精密自有土地擴廠兩案在市府跨局處與中央相關單位協助下，將...

百貨周年慶大戰 提前開打

百貨周年慶以往在10月至11月登場，今年被疫情打亂，業者提前部署。京站日前宣布9月16日起推出周年慶預備慶，等於提前周年...

疫情衝擊 微風下修今年業績目標

微風董事長廖鎮漢在今年微風尾牙時曾提到今年集團全年目標要達310億元，微風常董岡一郎昨（10）日出席微風第一波周年慶時表...

兒子不接棒…汎德上市關鍵

經營台灣豪華車市場40年的汎德永業集團打包八家經銷商上市，總裁唐榮椿昨（10）日透露，汎德打包上市有「不得已」的原因，其...

汎德蜜月行情 市場關注

汎德永業汽車公司（以下簡稱汎德），將於下（10）月中掛牌上市，業界指出，汎德連六年賺逾一個資本額，今年在疫情「推升」下，...

和大新設CEO 董座千金出任

和大工業昨（10）日公告，該公司將增設「執行長」職務，並由董事長沈國榮的千金、和大原副總經理沈千慈出任。業界認為，這顯示...

熱門新聞

煮熟鴨子飛了！遠傳結盟亞太 台灣大林之晨勉員工「辛苦了」

台積電運動會因疫情喊卡！ 1.2萬獎金照發、另有加碼

明年基本工資調漲 115萬人勞退金變多了

汎德10月掛牌上市 總裁：兒子拒接班才動念

若華為出貨停止？ 謝金河示警：恐將衝擊聯發科未來股價

合庫金董座：將結束香港分行財富管理業務

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。