臺大「財務報表分析研習班」讓您輕鬆看懂財務報表

如果你是一位企業經營管理者，是否能在千頭萬緒的營運交易中，透過財務報表的解讀，了解企業的發展狀況?是否遇到看起來生意興旺、工作忙碌，卻發現沒甚麼利潤；或是即便有些利潤，但現金卻總是不夠用?如果你是一位投資者，是否想透過財務報表選擇值得投資的企業，卻看不懂財務報表?或是擔心即便看懂要投資公司的財務報表，卻看不出它可能是一個地雷股?

在工商迅速發展、投資管道多元化的時代，財務報表反映企業的財務表現，能幫助投資者和債權人了解企業的經營狀況，進一步幫助經濟決策，如何看懂財務報表、慎選投資標的，一直是許多人關切的議題，然而「財務報表」卻也常讓許多不擅財務專業者陷入數字難題的窘境。

為協助您確實掌握經營管理所需的資訊，提昇解讀及分析財務報表的能力，臺大進修推廣學院多年來開辦「財務報表分析班」，由臺大國際企業系林修葳教授親自授課，一直受到學習者肯定與好評，最近一期的班程將於109年12月10日起每週四晚間開辦，該課程內容包括資產負債表、企業財務分析差異、綜合損益表、現金流量表、資產運用效率指標、投資報酬率指標、市場風險計測及個案導讀等，建立學員對財務報表的完整認識。讓您不再對公司財務營運狀況分析表件感覺鴨子聽雷，猶如霧裡看花。

凡對財務報表分析感興趣者皆可報名參加，該課程即日起開始受理報名，10月30日前完成報名繳費者還可享有學費優惠。想瞭解更多課程資訊，歡迎上臺大推廣教育網或致電(02)2362-0502臺大進修推廣學院查詢。

「財務報表分析研習班」