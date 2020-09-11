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中秋節勞軍包裹 郵資八折優待

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

為表達對戍守金門、馬祖、東引、烏坵、南沙群島及東沙群島等地區國軍將士的崇高敬意，中華郵政公司自9月14日至22日舉辦中秋節勞軍包裹優惠活動，郵資按八折優待。

中華郵政公司表示，凡在前述期間寄往上述地區的三軍將士衣服、日用品及不易腐壞的食品等包裹，除報值費等特種資費外，其餘郵資按八折優待，歡迎多加利用，但以便利箱、袋交寄者，則不再享本優惠折扣。

為維護包裹安全，中華郵政公司籲請顧客交寄時，儘量利用郵政紙箱或自備堅固紙箱，並以堅韌的繩索束緊。包裹封面請用不褪色簽字筆寫明收件人服務地區之特種信箱號碼（勿書寫部隊名稱或番號）、郵遞區號及收件人姓名，如係食品包裹，並請在封面加註「食品」字樣，便於郵局特別留意處理。

中華郵政 中秋節 金門

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