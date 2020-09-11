MIT精品展示會懷舊廣場登場 消費可享專屬優惠
為打造台北市商圈品牌形象，由台北市商業處輔導台北後站批發商圈發展促進會自主辦理「台北後站批發商圈第12屆批客節-批客嘉年華會」活動，於明（12）日下午2時至晚上7時於後站商圈懷舊廣場辦理「MIT精品展示會」為今年度的活動拉開序幕，現場除了有各式精選MIT商品，還有TBMS塔貝瑪斯精彩的樂團表演，此外，即日起至9月20日止至活動優惠店家內消費，可享活動專屬優惠價格，邀請民眾一同前來參觀選購。
台北後站批發商圈發展促進會理事長黃惠珍表示，今年受疫情影響，「台灣製造」四個字再次獲得大眾熱烈目光，後站商圈一直以來聚集許多台灣製造的優良店家，透過「MIT精品展示會」除可讓參與民眾可以認識眾多精選好物外，更可在現場以專屬優惠價格買到物美價廉的商品，此外，還有邀請到知名樂團TBMS塔貝瑪斯表演多首抒情曲，在悠揚的歌聲中盡情遊逛MIT商品，認識「台灣製造」的更多可能。
在9月12日活動當天，只要現場出示於後站商圈粉絲專頁打卡按讚即可免費兌換宮本家復古台灣味冰淇淋一球；此外，自活動當日起至9月20日止，到活動優惠店家消費並至後站商圈臉書粉絲頁完成指定條件即可參與商圈購物金抽獎活動，購物金最高為5,000元唷!購物金使用期限至今年12月31日。
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