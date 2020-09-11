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柏文：第3季營收將季增、年增雙升 第4季續催油門

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
柏文董事長陳尚義。報系資料照
柏文董事長陳尚義。報系資料照

柏文（8462）旗下「健身工廠」新廠館陸續投入營運，增添業績成長動能。柏文表示，彰化縣員林廠已於9月5日開幕，新竹市西大廠亦於9月7日開始預售，並計劃於10月底投入營運，今年的展店計劃均未受疫情影響而延緩，第3季營收將呈現季增、年增也已確立，第4季營收隨著新設據點效益逐月顯現而持續季增、年增亦可預期。

柏文表示，今年上半年業績確實受到新冠肺炎疫情的影響，惟造成營收減少的主要因素現已不存在，目前看到的趨勢就是消費者對於健身的需求不斷增強。由於今年的展店計劃均未受疫情影響而延緩，新據點提供今年下半年營收較大增幅的重要動能；此外，健身工廠推出的「振興券優惠方案」可望促進9 月營收加溫，接續點火的還有教育部針對休閒運動業加碼的「動滋券方案」挹注成長新動能，加上旺季效益助攻，是整體第3季營收可望好過上季與去年同期的主要動能。

柏文8月合併營收3.32億元，月增1.83%，年增7.63%，續創歷年同期新高及單月歷史新高。公司表示，國內肺炎疫情自4月底趨緩之後，「健身工廠」每月新入會及重新入會人數明顯增加，會員人數已連續四個月成長，並使柏文月營收已連續4個月較上月增長，連續3個月較去年同期成長。

營收 疫情 健身

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