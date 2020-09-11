快訊

南韓保守派遲到40年的「光州一跪」...該接受嗎？

抽中沒？亞洲藏壽司今抽籤股價續漲 「一張現賺23.7萬」

亞太實質資產具三利多 補漲空間可期

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

科技股受惠疫情帶來的成長契機，穩穩上漲了三個月，終於在9月3日出現較大幅度的修正，道瓊指數收跌800點，標普500指數亦下跌3.5%，其中以資訊技術跌近6%最重，公用事業相對抗跌，僅下修1.26%。美股風向轉變，全球股市連帶下挫。中國信託投信表示，市場受資金行情推升，久未修正，投資人不妨將這次回檔作為審視資產配置的機會，檢視自己口袋除了具成長題材的「衝組」以外，是否也有具下檔保護功能的防禦型資產。

中國信託亞太實質收息多重資產基金經理人陳雯卿表示，包含REITs、基礎建設、公用事業等實質資產，無論景氣好壞，都能提供相對穩定現金流，即使目前市場基本面尚未恢復元氣，實質資產的現金流依舊不斷電。其中，又以亞太（不含日本）地區的實質資產後市特別值得關注。

陳雯卿指出，亞太（不含日本）實質資產具備三項利多，其一是亞太地區疫情相對歐美等主要經濟體和緩，有助推升經濟復甦。雖然澳洲7月一度部分封城，但8月新增病例數已顯著下降，包含香港、新加坡疫情皆明顯改善，部分實質資產類股亦修復先前跌幅。

其二，亞太（不含日本）地區實質資產收益率相較亞太（不含日本）股票、全球股票來得高，仍存在2%左右利差。其三，亞太地區擁有人口紅利優勢。實質資產的增長與需求和人口紅利息息相關。截至2030年，全球人口的成長重心將集中在亞太（不含日本）地區，超過一半的超大型城市將群聚該區，根據全球基礎建設中心2019年資料，預估至2040年，全球基礎建設投資約54%落在亞洲。也就是說，亞太（不含日本）實質資產不僅收益相對好，也具備長線投資價值，投資人不妨擇時入場，分批布局。

根據聯準會於央行年會的最新談話，未來五年利率很可能維持低檔，「逐利而居」的需求將逐漸顯現，能提供穩定息收的高品質資產可望受青睞，投資人不妨適時布局。

疫情 中國信託

延伸閱讀

好大方！日本地方政府霸氣收購高級和牛 小學營養午餐吃得到

伸腳就能碰到河！京都夏日限定美食「川床料理、流水素麵」 頂級消暑體驗

日本攝影師森林中發現「UFO廢墟」 內裝曝光網直呼：想去！

牙痛想要掛號！ 25歲「最美牙醫」狂曬辣照

相關新聞

錢太多！顏炳立：疫後房市熱昏了嗎？

最近房市好像很熱，報紙上盡見房市「熱昏了」「買爆了」的報導；街上常有行銷建案的廣告車到處跑，還有喊價驚人的個案頻傳。像台北市有一案在蛋白區，原本從每坪3位數跌到2位數，最近又拉回3位數

榮剛8月營收5.93億元 調整產品組合、拓亞洲市場

榮剛（5009）8月份自結合併營收為新台幣5.93億元，較去年同期減少38.59%，累計今年前八月自結合併營收54.58...

製造業固定資產增購 連八升

經濟部統計處昨（10）日指出，受惠於5G通訊、高效能運算及遠距應用需求擴增，帶動投資增溫，加上國營事業重大計畫加速執行，...

許育瑞打造餐飲帝國 國賓飯店再寫傳奇

台北國賓大飯店成立迄今，屹立超過半世紀，在董事長許育瑞用心經營下，讓雖是「老店」的國賓卻饒富「新意」。即使疫情衝擊觀光餐...

國賓13年磨一劍 牛排館摘星

許育瑞董事長在餐廳經營策略上總是親力親為，他獨到的眼光與穩健的經營步伐，讓創立13年的A CUT牛排館營收，一步一步從虧...

喬山、哈伯 台中擴產

台中市政府經濟發展局昨（10）日宣布，喬山健康科技二次擴廠、哈伯精密自有土地擴廠兩案在市府跨局處與中央相關單位協助下，將...

百貨周年慶大戰 提前開打

百貨周年慶以往在10月至11月登場，今年被疫情打亂，業者提前部署。京站日前宣布9月16日起推出周年慶預備慶，等於提前周年...

疫情衝擊 微風下修今年業績目標

微風董事長廖鎮漢在今年微風尾牙時曾提到今年集團全年目標要達310億元，微風常董岡一郎昨（10）日出席微風第一波周年慶時表...

兒子不接棒…汎德上市關鍵

經營台灣豪華車市場40年的汎德永業集團打包八家經銷商上市，總裁唐榮椿昨（10）日透露，汎德打包上市有「不得已」的原因，其...

汎德蜜月行情 市場關注

汎德永業汽車公司（以下簡稱汎德），將於下（10）月中掛牌上市，業界指出，汎德連六年賺逾一個資本額，今年在疫情「推升」下，...

和大新設CEO 董座千金出任

和大工業昨（10）日公告，該公司將增設「執行長」職務，並由董事長沈國榮的千金、和大原副總經理沈千慈出任。業界認為，這顯示...

和大工業改善財務 現增籌資

電動車概念股和大工業董事會昨（10）日決議通過，將現金增資發行新股2.5萬張（2,500萬股），以改善財務結構，並期許持...

熱門新聞

比黃金還貴的鈀金條塊 台銀首度開賣

煮熟鴨子飛了！遠傳結盟亞太 台灣大林之晨勉員工「辛苦了」

明年基本工資調漲 115萬人勞退金變多了

家樂福台北市起家厝 30年南港店熄燈

合庫金董座：將結束香港分行財富管理業務

汎德10月掛牌上市 總裁：兒子拒接班才動念

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。