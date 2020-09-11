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榮剛8月營收5.93億元 調整產品組合、拓亞洲市場

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
榮剛董事長王炯棻。報系資料照
榮剛董事長王炯棻。報系資料照

榮剛（5009）8月份自結合併營收為新台幣5.93億元，較去年同期減少38.59%，累計今年前八月自結合併營收54.58億元，較去年同期減少24.87%。

榮剛表示，新冠肺炎疫情對公司營運的影響預估要到第四季後才會逐漸降低，致使8月營收處於相對低檔，但近來美洲客戶反映市場需求出現微幅復甦，且航太客戶已停止疫情發生以來的延遲提貨要求，可視為正面訊號，惟客戶對於秋冬疫情再起的可能性仍感到憂心，因此對後續訂單持保守態度。

為因應疫情衝擊，榮剛積極調整產品組合，近期投入優化工模具鋼成本，已成功提升市場的價格競爭力，同時在亞洲市場的布局，除了鞏固原先主力的功能型不鏽鋼產品外，也計畫拓展基礎工模具鋼的銷售，將比照一級供應商提供當地客戶優質且價格更有競爭力的產品。

此外，有鑑於近年印度市場的工模具鋼需求穩定、鎳基產品也逐步成長，榮剛已規劃增加與在地通路商的合作，期進一步擴大印度市場的市占與提振業績。

儘管航太產業景氣回升速度緩慢，但榮剛集團對強化在航太方面接單態度從未鬆懈，趁著景氣谷底持續增強在航太方面的接單實力。

轉投資的宏剛精密在總經理吳柏成與團隊的努力下，日前拿到AS-9100D 航太品保系統認證以及Honeywell 航太件鍛造及加工供應商認證。首先，拿到AS-9100D品質保證系統認證後，代表宏剛有資格承接國內外原廠之航太供應鏈外包定單。在航太客戶評估全球供應鏈時，宏剛就會被列入考量。其次，宏剛已正式列入Honeywell 的合格供應商群組，全球買家在有需求時會找宏剛報價。

未來只要航太景氣回升，榮剛集團從上游原料到下游的鍛造產品可以提供客戶多元化服務，增強在航太區塊接單的競爭力。

航太 榮剛 疫情

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