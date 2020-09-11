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春雨8月營收6.5億元 Q4業績展望樂觀

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
春雨董事長林輝政。記者林政鋒攝影／報系資料照
春雨董事長林輝政。記者林政鋒攝影／報系資料照

春雨（2012）8月自結營收新台幣6.5億元，較去年同期減少18.11 %；累計今年前八月自結合併營收50.93億元，較去年同期減少。

董事長林輝政表示，自6月起的接單動能已明顯好轉，故單月營收於6月落底後，有逐月回升趨勢，8月因中國大陸南方洪災的波及範圍擴大，以及台灣的雷雨不斷，兩地扣件類產品出貨有所延遲，以致影響8月整體營收表現，但此為暫時性現象，待水患因素排除後，兩地出貨將回復正常。

林輝政進一步說，從接單量表現來看，8月堪稱今年最強一個月，且價格跟進上漲。台灣內銷部分，線材客戶的平均接單價較7月增加9%；外銷接單也同步成長，扣件接單金額較7月增加18.7%、平均接單價亦成長。

此外，大陸地區8月接單金額較7月成長11.4%，印尼市場的接單狀況也穩定回升中。由於接單交期約2到3個月左右，將能支撐第4季業績表現。此外，日前中鋼調漲第四季鋼價，預計產品價格還有進一步調漲空間。而第4季同時是鋼鐵業傳統旺季，在季節性因素需求與價格調漲等有利因素推升下，公司對第4季業績表現抱持樂觀看法。

營收 新台幣 春雨

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