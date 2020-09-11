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喬山、哈伯 台中擴產
台中市政府經濟發展局昨（10）日宣布，喬山健康科技二次擴廠、哈伯精密自有土地擴廠兩案在市府跨局處與中央相關單位協助下，將讓投資計畫順利落地，合計總投資金額達50億元。
經發局日前召開今年第五次招商投資障礙排除協調會議，經發局長張峰源主持，研議喬山二次擴廠，以及哈伯自有土地擴廠相關投資事項，並對於兩家廠商需求初步釐清後續程序，跨局處全力協助。
參與這項會議的單位包括經濟部工業局、經濟部水利署、大里工業區服務中心，以及市府都市發展局、地政局及農業局等。經發局強調，將依法協助投資落地，讓「台中製造」品牌持續發光發亮。
經發局說明，喬山及哈伯均為台中具代表性的優質企業，喬山因首次擴廠計畫產能無法因應成長需求，因此規劃二次擴廠，但因「都市計畫工業區毗鄰土地變更處理原則」第3點第1款規定，須於取得使用執照後三年後才能再次辦理擴廠。
與會單位研商解決方案，將依該款但書「經濟部同意者不在此限」規定，由市府協助喬山就擴廠開發合理性及必要性，送經濟部審查。
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