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製造業固定資產增購 連八升

經濟日報 / 記者林于蘅／台北報導
圖表／經濟日報提供
圖表／經濟日報提供

經濟部統計處昨（10）日指出，受惠於5G通訊、高效能運算及遠距應用需求擴增，帶動投資增溫，加上國營事業重大計畫加速執行，今年第2季製造業的固定資產增購3,475億元，年增4.5%，已是連八季正成長。

經濟部昨天公布「製造業投資及營運概況」。在型態方面，第2季固定資產投資仍以機械設備增購占比78.4%最多，為主要貢獻來源；此外，隨著台商回台投資計畫在今年已進入土地建設時期，推升國內商辦、廠房需求，使房屋及營建工程占20.6%，年增24.5%。

統計處說明，台商回台投資，首先選擇既有廠房，增購設備、擴增產線，而到今年上半年則進入土地建設時期，相關新廠建設逐漸動起來，進而推升營建工程成長。

以行業別觀察，統計處指出，主要類別的固定增產增購均相當亮眼，部分因基期因素才會呈現負成長。

今年在5G及高效能運算需求驅動下，半導體業者積極投入先進製程，第2季「電子零組件業」固定資產增購2,146億元，居各業之冠，主因部分封測業者擴產增購機台，但去年基期已高，加上部分面板及記憶體廠資本支出減少，增幅趨緩，僅年增0.9%。

而美中貿易爭端未歇，台商持續擴增國內產能，以電子代工組裝及網通設備廠投資增幅最為顯著，第2季「電腦電子及光學製品業」增購125億元，年增6%。

雖然疫情使傳產製造業疲弱，但國營事業重大投資加速推動，中油資本支出大幅成長，使「石油及煤製品業」增購104億元，年增75.8%，創近26季最大增幅；「化學材料業」也增購219億元，年增48%，主因部分石化廠商發展高值化產品及多角化經營，新建廠房、商辦及改善產線設備所致。

此外，國內鋼鐵大廠安排高爐大修以及環保工程支出增加，還有部分廠商增建廠房與產線，帶動「基本金屬業」第2季增購94億元，年增41.2%。不過，「金屬製品業」雖大幅增購111億元，但卻因基期偏高，以致年減22%。

台商 製造業

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