百貨周年慶大戰 提前開打

經濟日報 / 記者何秀玲／台北報導

百貨周年慶以往在10月至11月登場，今年被疫情打亂，業者提前部署。京站日前宣布9月16日起推出周年慶預備慶，等於提前周年慶時間，不但買一送一商品數量為史上新高，有上萬項，最高回饋更達21%。

另外，9月舉辦周年慶的百貨還有台北101購物中心、微風廣場等。

京站總經理柯愫吟表示，上半年受疫情影響，商場與周邊轉運站和電影院人潮減少，也影響業績；以往周年慶在11月底舉行，今年為衝刺業績，首度推出周年預備慶，至於11月底是否舉辦周年慶，還未確定。

京站此次推出上萬項買一送一商品，包含上衣、配件，數量為史上最多，女裝和女鞋等都有破盤價。

京站今年秋季改裝，9月初進行首波更換，有十家全新櫃位、二家改裝品牌，最大亮點是在B1推出服飾品牌形象店MANGO京站店，這是MANGO在台第21間店。

台北101昨（10）日至10月11日舉行周年慶。台北101表示，今年因疫情關係，周年慶首度與館內22個精品品牌合作，推出可近距離鑑賞商品「Showroom」活動。台北101商場事業處營運長朱麗文表示，今年檔期與超過30家銀行合作，全館5,000送500。

台北101指出，由於沒有國際觀光客，更要經營本地高端客，尤其M型消費趨勢明顯，今年7月珠寶腕表業績年增40%，8月珠寶腕表業績更是倍增。

周年慶 台北101 疫情

延伸閱讀

珍藏DIOR最璀璨的20年！絕美珠寶書 必看經典全記錄

疫情重創日本百貨業掀倒閉潮 微風常董岡一郎：台灣防疫一級棒

【2020周年慶】ALBION化妝水大容量、白神之露買大送小

頂級床具進駐台中百貨 搶周年慶高端消費市場

相關新聞

汎德10月掛牌上市 總裁：兒子拒接班才動念

規畫多年，國內豪華車龍頭汎德將在十月掛牌上市，總裁唐榮椿昨表示，多年來都在等最好時機，二○一二年因市況不好暫緩，而後大環...

製造業固定資產增購 連八升

經濟部統計處昨（10）日指出，受惠於5G通訊、高效能運算及遠距應用需求擴增，帶動投資增溫，加上國營事業重大計畫加速執行，...

國賓13年磨一劍 牛排館摘星

許育瑞董事長在餐廳經營策略上總是親力親為，他獨到的眼光與穩健的經營步伐，讓創立13年的A CUT牛排館營收，一步一步從虧...

喬山、哈伯 台中擴產

台中市政府經濟發展局昨（10）日宣布，喬山健康科技二次擴廠、哈伯精密自有土地擴廠兩案在市府跨局處與中央相關單位協助下，將...

百貨周年慶大戰 提前開打

百貨周年慶以往在10月至11月登場，今年被疫情打亂，業者提前部署。京站日前宣布9月16日起推出周年慶預備慶，等於提前周年...

疫情衝擊 微風下修今年業績目標

微風董事長廖鎮漢在今年微風尾牙時曾提到今年集團全年目標要達310億元，微風常董岡一郎昨（10）日出席微風第一波周年慶時表...

兒子不接棒…汎德上市關鍵

經營台灣豪華車市場40年的汎德永業集團打包八家經銷商上市，總裁唐榮椿昨（10）日透露，汎德打包上市有「不得已」的原因，其...

汎德蜜月行情 市場關注

汎德永業汽車公司（以下簡稱汎德），將於下（10）月中掛牌上市，業界指出，汎德連六年賺逾一個資本額，今年在疫情「推升」下，...

和大新設CEO 董座千金出任

和大工業昨（10）日公告，該公司將增設「執行長」職務，並由董事長沈國榮的千金、和大原副總經理沈千慈出任。業界認為，這顯示...

和大工業改善財務 現增籌資

電動車概念股和大工業董事會昨（10）日決議通過，將現金增資發行新股2.5萬張（2,500萬股），以改善財務結構，並期許持...

華航貨運業績 大驚奇

華航8月營收成績，讓亞洲區航空業者都很羨慕；8月客運營收雖僅11.8億元，但貨運營收再度寫大驚奇，衝上72.6億元，史上...

高績效教練／數字會說話 決策好幫手

有學生問數學老師：「老師，學log（對數）要幹嘛？以後買菜也用不到，只要能做簡單的加減乘除就夠了！」

熱門新聞

外資曝英特爾最新動作！台積電比預期更早吃大單

比黃金還貴的鈀金條塊 台銀首度開賣

明年基本工資調漲 115萬人勞退金變多了

煮熟鴨子飛了！遠傳結盟亞太 台灣大林之晨勉員工「辛苦了」

家樂福台北市起家厝 30年南港店熄燈

合庫金董座：將結束香港分行財富管理業務

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。