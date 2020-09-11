百貨周年慶大戰 提前開打

百貨周年慶以往在10月至11月登場，今年被疫情打亂，業者提前部署。京站日前宣布9月16日起推出周年慶預備慶，等於提前周年慶時間，不但買一送一商品數量為史上新高，有上萬項，最高回饋更達21%。

另外，9月舉辦周年慶的百貨還有台北101購物中心、微風廣場等。

京站總經理柯愫吟表示，上半年受疫情影響，商場與周邊轉運站和電影院人潮減少，也影響業績；以往周年慶在11月底舉行，今年為衝刺業績，首度推出周年預備慶，至於11月底是否舉辦周年慶，還未確定。

京站此次推出上萬項買一送一商品，包含上衣、配件，數量為史上最多，女裝和女鞋等都有破盤價。

京站今年秋季改裝，9月初進行首波更換，有十家全新櫃位、二家改裝品牌，最大亮點是在B1推出服飾品牌形象店MANGO京站店，這是MANGO在台第21間店。

台北101昨（10）日至10月11日舉行周年慶。台北101表示，今年因疫情關係，周年慶首度與館內22個精品品牌合作，推出可近距離鑑賞商品「Showroom」活動。台北101商場事業處營運長朱麗文表示，今年檔期與超過30家銀行合作，全館5,000送500。

台北101指出，由於沒有國際觀光客，更要經營本地高端客，尤其M型消費趨勢明顯，今年7月珠寶腕表業績年增40%，8月珠寶腕表業績更是倍增。