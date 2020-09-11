疫情衝擊 微風下修今年業績目標

微風董事長廖鎮漢在今年微風尾牙時曾提到今年集團全年目標要達310億元，微風常董岡一郎昨（10）日出席微風第一波周年慶時表示，將下修目標至265億元，下修幅度近15%，這也是台灣首家百貨公開提到下修全年業績目標。

原先今年微風集團全年營運目標310億元，因受疫情影響，下修至265億元。岡一郎表示，今年3月至6月受疫情衝擊，經營頗為辛苦，今年上半年營收衰退10%至15%，直到7月和8月疫情逐漸趨緩，加上有振興三倍券推波助瀾，以及進入暑假帶來人潮，帶動業績逐漸回溫，其中精品7月業績就較去年同期成長198%，8月更年增二倍。

岡一郎指出，三倍券雖然對精品業績貢獻不顯著，但對超市和餐飲貢獻頗為亮眼，由於三倍券效期到今年底，因此微風可能會再推出特別優惠，讓消費者還有機會使用。

黑松持股微風25%，根據今年黑松上半年財報，微風上半年稅後虧損2,369.1萬元，去年同期則是稅後純益1.98億元，可見受到疫情衝擊甚大。

微風百貨事業處副總經理蔡碧芳表示，微風本館「微風廣場」今年前八月業績成長，主因經營本地客，較不受沒有觀光客的影響。

針對遠東SOGO百貨復興館將擴展三樓國際精品，微風廣場指出，今年9月初進駐義大利珠寶品牌「BUCCELLATI」臨時櫃，為全台獨家，還有台灣首間期間限定店的「HUBLO宇舶表」等，明年第1季也將引進某時尚品牌，但還不能透露品牌名字。

蔡碧芳提到，本館也將提高餐飲比例，目前占比7%，希望明年上調至10%，期望引進更多米其林餐廳吸客。

微風有六家百貨舉辦周年慶，分三波段進行；第一波為9月17日至10月12日，微風廣場和微風南京率先開打；第二波是10月15日至11月1日，包括信義、松高和南山等三店；第三波11月11日至11月30日為微風台北車站。

新光三越周年慶將以南西店為前鋒，10月1日開打，預期電商「美麗台」會加深促銷力道；SOGO百貨台北店將在11月5日開打，但尚未透露促銷訊息，預期會員App將推出更多獨家商品；遠東百貨信義A13周年慶則將在10月8日登場。