被日媒稱為IT天才大臣 LINE 2020年會邀唐鳳對談

亞洲主要即時通訊平台LINE今（10）日於日本東京線上舉辦年度發表會「LINE DAY 2020 : Tomorrow's New Normal」，以「新常態」為核心討論對各方面的影響，在「新常態×科技」項目中，邀請行政院政務委員唐鳳擔任論壇的來賓與LINE 共同執行長暨企業文化長慎重熩對談「New Normal下應如何面對科技、如何生活」。這也是LINE年會首度邀請海外科技專業人士參與對談。

「數位政委」唐鳳年紀輕輕卻身居高位，她帶領團隊做出「口罩地圖」，及時設計防堵假消息流竄，個人獨特冷靜風格加上在新冠肺炎期間的優異表現，她在日本頗具知名度，日本媒體甚至稱她為「台灣的天才IT大臣」。今年4月時唐鳳讓攝影師江凱維「滿足心願」為她拍攝時尚照片；5月底與日本新興嘻哈樂團「Dos Monos」合作，推出「Civil Rap Song ft. Audrey Tang 唐鳳」一曲，「跨界」得令人印象深刻。

唐鳳在對談中，介紹台灣備受全球矚目的防疫對策，分享台灣如何以迅速（fast）、公平（fair）、趣味（fun）的方式應對疫情，包括從2003年SARS中記取的教訓在疫情爆發之前即快速應對、以及口罩地圖串接開放資料平台的作法；她認為，防疫工作成功推動，歸功於政府與民眾有良好的互信基礎，以及成功應用科技工具等原因。

唐鳳以政府與民間飯店業者一起為海外歸國國人與外籍入境旅客規劃出「防疫旅館計畫」以證明公私部門的協力成果，另一個例子則是衛福部委託 DeepQ團隊針對疫情需求，在LINE免費提供的「疫止神通」官方帳號中開發出聊天機器人，有效分擔第一線民政人員對居家檢疫者的關懷工作。

慎重熩則表示，LINE通訊軟體是在311東日本大地震時誕生的產品。這次在疫情期間也積極研究「如何協助政府」。在危機下，民間企業要迅速貢獻社會，有賴與中央政府、地方政府平日的溝通與合作。

唐鳳稱讚LINE在台灣推動「LINE數位當責計畫」很有效，民眾方便透過LINE「訊息查證」官方帳號查證網路上流傳的訊息，避免了「假訊息大流行（infodemic）」。

當前AI技術被大量使用，唐鳳認為AI應該被闡釋為「Assistive Intelligence，輔助人類的智慧」，AI應該是人的輔助工具，其中最重要的是AI必須與人類追求一致的價值觀，也必須有相互的責任說明，助手必須向使用者解釋為什麼代替使用者作出這樣的決定。慎重熩強調，LINE是以「AI可以如何為用戶提供新的價值與帶來方便」的角度，推動創新應用的開發工作。

慎重熩認為，科技業者在疫情下的常態，以人為優先（Human first）的觀點很重要，要以對人類社會做出貢獻來判斷事物。唐鳳則認為大型IT企業必須對公司業務所在地的國家，展現出支持該國社會規範的態度，台灣政治環境極度重視透明化（Radical Transparency），企業以公開透明做到自主規範，IT龍頭也有創造良好的社會規範的義務。