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代銷公會理事長蘇興民：台中房市將進入「新4代」

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
台中市不動產代銷公會歷屆理事長合影。記者宋健生/攝影
台中市不動產代銷公會歷屆理事長合影。記者宋健生/攝影

台中市不動產代銷公會今(10)日舉行第七屆理事長交接典禮，原任理事長林傳傑交棒，由寶利發興業總經理蘇興民接任新任理事長。蘇興民當場預告，台中房市正式進入「新4代」，購屋人與開發商都將面對「4」字頭房價的來臨。

蘇興民指出，在土地、人力與建材等成本不斷高漲的環境下，預期「台中房價在三年內是回不去了」；尤其，包括單元二、單元三、水湳經貿園區、11期重劃區，以及陸續交地的14期重劃區，房價都已站上4字頭，購屋人要有心理準備。

在中台灣房地產界默默耕耘30年，低調經營建築代銷事業，蘇興民認為，這一波疫後經濟復甦熱潮，在房市表現上特別有感。

尤其，台中市向來位居六都移居城市之冠，舒適宜人的氣候，加上大型開發投資案如水湳經貿園區、台中巨蛋園區等陸續拍板定案，新重劃區如14期、13期皆已完成釋出，又有年底捷運綠線即將通車營運的利多加持，多方面帶動房市買氣。

蘇興民樂觀預期，今年無論推案或成交量，都將有顯著的正成長，因此他相當看好後續市場表現。

他表示，很榮幸能在中台灣房市再度起飛的重要時刻承攬大任，此次交接典禮以「蓄勢待發、攜手向前」為主題，正是希望自己能拋磚引玉，跳脫保守框架，開創全新的專業視野。

蘇興民也提到，針對公會未來的新目標與計畫，他希望能透過網路、社群等「新媒體」的強化與連結，為傳統的建築代銷事業，帶入真正符合消費者需求的新潮流、新思維與新文化，與業界攜手，成為推動房地產界進步的重要力量。

台中市不動產代銷公會第七屆理事長交接，原任理事長林傳傑(右)交棒，由寶利發興業總經理蘇興民(左)接任新任理事長。記者宋健生/攝影
台中市不動產代銷公會第七屆理事長交接，原任理事長林傳傑(右)交棒，由寶利發興業總經理蘇興民(左)接任新任理事長。記者宋健生/攝影

房市 重劃區

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