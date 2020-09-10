寶成8月營收186.12億、年減28.8% 近七年同期新低

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）今（10）日公布8月自結合併營收186.12億元，月減4.1%、年減28.8%，為近七年單月同期新低；累計前八月合併營收為1,608.84億元，較去年同期減少22.9%，為近六年同期新低。

法人指出，中國大陸營運谷底已過，通路恢復速度狀況快於預期，而隨歐美陸續復工，可望借鏡中國通路復甦經驗，認為第3季應為寶成的營運谷底，第4季訂單轉趨明朗，單季營運、獲利也將重返成長軌道。

寶成持股51.11%的重要子公司裕元工業，8月自結營收為6.26億美元（折合約新台幣185.47億元），較去同期營收減少25.5%，累計前八月營收為53.70億美元，則較去年同期減少20.0%。

而由裕元通路業務獨立分拆上市的寶勝國際，8月自結營收為人民幣20.71億元（折合約2.95億美元），較去年同期減少7.2%，但仍較7月有2.9%的增長。累計前八月營收為人民幣158.23億元（折合約22.52億美元），則較去年同期減少10.1%。

營收 寶成

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