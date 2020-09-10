汎德永業新車搶市 8月營收年增五成

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導

8月車廠營收以汎德永業汽車（2247）33.4億元、年增52.1%表現最驚人，三陽工業以37.3億元年增32.0%次之。汎德永業今年大量休旅新車搶市推升營收，三陽則是機車大賣，異軍突起。三陽旗下的新車款Venue今（10）日上市，已接單700台，預期未來三陽代工生產的現代國產車款將較以往倍增，成為下個月起三陽營收暴增的來源。

汎德永業公司由於新車大量到港，推升8月合併營收為33.4億元，年增52.1%，累計今年1-8月合併營收246億元，年增率亦達15.61％。

汎德永業表示，從國內新車市場的銷售表現來看，進口車占比持續提升，8月份進口車占整體國內車市已達49.1%，汎德永業必然受惠；此外，國內車市另一個趨勢為運動休旅車（SUV）市場持續增長， BMW熱門X系列休旅車（X1、X3、X4、X5、X6），與Porsche 休旅車Cayenne Coupe、Macan等均供不應求來看，公司未來業績銷售動能無虞。

三陽工業的主力產品包括二輪與四輪，此次是二輪發威，8月營收年增32.0%，前八月營收249.1億元，年增9.3%，四輪新車款的銷售尚未展現，預期9月以後的營收將會更好。

除了這兩家公司以外，裕隆8月營收65.7億元，較去年小幅衰退0.6%，前八月營收526.9億元年減7.6%；中華車則是商用車需求續熱，8月營收23.5億元，年增達17.9%，前八月累積營收201.4億元較去年衰退7.5%，和泰車144.8億元小幅成長1.1%，前八月1,503.3億元較去年成長1.27%，裕日車8月單月21.3億元年減5.1%，前八月195.1億元則是衰退7.8%。

營收 三陽

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