中電、昕諾飛強強聯手 推沛亮照明產品

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

中電（1611）集團與全球照明大廠昕諾飛(Signify-飛利浦照明新公司名稱)攜手合作，引進昕諾飛旗下子品牌沛亮(PILA)，由中國電器的子公司–東昕創新股份有限公司代理，加上中電既有銷售團隊進行市場推廣，2020年9月正式在台銷售經濟可靠的高品質沛亮(PILA)照明產品。

中電今(10)日表示，此次雙強的策略聯盟，針對台灣市場進行整合，國際與在地領導品牌利用各自優勢聯手推展，除更加深實質合作關係外，將導正劣質LED產品充斥照明市場的亂象，提供客戶更優質的全方位照明解決方案。

沛亮(PILA)於1958年開始深耕歐洲照明市場，擁有62年歷史，以穩定品質及實惠價格在歐洲享有高知名度，是全球專業電工的優選品牌，沛亮(PILA)承襲昕諾飛全球研發中心領先技術，秉持值得信賴的穩定品質信念，提供台灣消費者更優選的照明產品。

此次首批引進LED普及型照明產品(燈泡、燈管、嵌燈、支架燈、平板燈及投光燈)。目前市面LED產品的品質良莠不齊，日前消保處也公布市售3成LED燈泡，品質檢驗項目不符規定，為確保消費者使用安全，沛亮(PILA)全系列產品皆通過台灣CNS安全檢驗，讓消費者能更放心選購LED照明產品。

中電成立於1955年，以東亞品牌行銷市場，連續三年榮獲台灣照明設備業第一名(中華徵信所大型企業排名調查)，儘管今年受新冠肺炎疫情與國際局勢劇烈動盪之衝擊影響，相信黑暗終有盡頭，中電持續專注本業，因應時代發展趨勢，整合相關資源，開發更符合消費者需求的舒適光產品，繼續引領台灣照明市場迎向光明未來。

LED

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