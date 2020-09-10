全球航太年會移師台灣 台美視訊秀國旗簽備忘錄

NADCAP全球航太年會今天首度移師高雄舉辦，現場聚集全台超過50家航太企業，美國航太品質評審協會代表與金屬研發中心更以視訊方式秀出台、美國旗，現場並簽署MOU強化合作關係。

國際航太國防合約商（NADCAP）全球航太年會由美國航太品質評審協會（PRI）主辦，今、明兩天首度移師台灣舉辦，由高雄市政府經濟發展局在經濟部傳產創新加值中心辦理，波音、空中巴士等著名航空企業均為旗下成員，並要求供應商在特殊製程上須通過NADCAP認證。

透過視訊，金屬工業研究發展中心董事長林仁益、美國航太品質評審協會總裁修特（David Schutt）及高雄市經發局長廖泰翔共同簽署認證市場推廣合作備忘錄，媒合台灣航太企業與全球航太領頭羊PRI，協助企業了解航太發展趨勢，並釐清認證實務問題。

廖泰翔表示，產業轉型是高雄市長陳其邁的4大施政優先之一，而航太產業則是產業升級典範案例，高雄目前主要有22家航太廠商，橫跨維修、內裝、機身、引擎零組件和起落架等結構件生產，串起整個航太產業鏈，去年產值更高達新台幣400億元。

廖泰翔說，今年年會包含後疫情時代的挑戰與機會、NADCAP未來推動規劃主題講座，以及「化學處理」等技術專題講解等豐富課程，經發局未來會積極規劃仁武產業園區、橋頭科學園區的航太產業招商，串連路竹、岡山、仁武既有供應鏈聚落，打造高雄航太產業園區。

與會單位之一的朝宇公司董事長孫得人指出，朝宇是全台首家取得航太物流經銷AS9120B及航太製造品質管理系統AS9100雙認證的單位，位於路竹的宇揚航太科技產業園區也積極建設中，完工後將可打入大型客機發動機供應鏈，期待藉年會與PRI及其他航太業者交流，度過疫情。