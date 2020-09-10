快訊

NBA／雷納德準大三元領軍 快艇輕取金塊強勢聽牌

曾玟學千字文護賴品妤：離開時力與戀情無關

國衛院與兩家銀髮協會簽MOU 開拓熟齡銀髮市場

經濟日報 / 記者謝柏宏／台北即時報導

國家衛生研究院今（10）日與華人熟齡生活產業發展協會、台灣高齡產業創新發展協會三方簽署合作備忘錄，並攜手舉辦「2020橘世代銀未來產業高峰會」，共同為高齡社會做足準備。

國衛院表示，本次合作內容包含：一、推動銀髮健康產業發展，進行資訊與經驗之交流；二、為國人健康福祉之使命，共同研究銀髮相關計畫之執行；三、從身心靈各面向議題來探討高齡長照，舉辦銀髮產業相關主題研討會或其他會議。

國衛院表示，期望透過本次的合作備忘錄，能將國衛院在研究方面的充沛能量，結合兩協會的豐富產業經驗，合力推動台灣銀髮產業聚落的發展。

此外，預定於9月17日及18日舉辦的「2020橘世代銀未來產業高峰會」，將有八組創新團隊參與熟齡生活提案，並集結16位高齡產業金牌顧問團隊給予指導：八組優質企業進行產品發表，從健康、亞健康到長照各類應用；以及探討智慧長照科技應用與照護復能技術、照護產業營運與長照政策現況與未來、高齡住宅願景及高齡服務設計趨勢等論壇，預計兩天將會有200位銀髮產業界主管級貴賓參與活動。

長照 願景

延伸閱讀

弘光科大銀髮族營養工作坊 教社區做營養餐給長者

新北平溪第3屆「礦男煤女藝術展」開展 改造舊物成藝術

張慶光／銀髮商機，你看到的是「銀髮」還是「商機」？

保全業進用中高齡者 銀髮族優勢工作穩定性高

相關新聞

全球最大型貨櫃船「韓遠利哈佛」 首航高雄港

全球最大型貨櫃船-巴拿馬籍24,000TEU（20呎標準貨櫃）級「韓遠利哈佛」（HMM LE HAVRE），9月9日下午...

疫情當前 凱基「愛，從小學起」助學金擴大補助

凱基證券捐助之凱基慈善基金會長期關懷弱勢孩童教育，持續九年進行「愛，從小學起」助學金計畫，總計投入近4,000萬元，累計...

六福8月營收2.51億元 創20個月新高

六福（2705）公告8月營收2.51億元，月增5.7%，年增13.24%，再創20個月以來新高點。六福表示，主要受惠於暑...

「果粉」變「星粉」？張國煒式創新如何帶領星宇航空突圍

新冠疫情成航空業惡夢，桃園機場每天進出航班只剩下不到三十班，在旅客只剩下不到兩成情況下，急需新的刺激。

茂生農經8月營收1.85億元 年增24.46%

茂生農經（1240）表示，今年發生新冠病毒事件，民眾減少外出下促使宅經濟居家料理增多，對於該公司養殖事業（包含家禽家畜）...

國光生8月營收1.68億元 月增8766%

疫苗大廠國光生（4142）8月受惠疫苗開始小量出貨，單月營收1.68億元，月增8766%、年減21.87%；計前八月營收...

裕隆集團整頓有成 喜見老品牌華麗轉身

裕隆集團執行長嚴陳莉蓮持續整頓集團事業有成，6月嘉裕改選董事，嚴陳莉蓮親任董事長，宣誓要讓老品牌轉身與活化，短短三個月，...

嘉裕奪國防部21億大單 明年起將供應海、空軍制服

嘉裕董事長嚴陳莉蓮親征首役報捷，嘉裕獲國防部大單。嘉裕昨（9）日宣布，拿下國防部兩大標案，將負責中華民國海軍、空軍「制服...

新創助攻 圓山飯店殺出重圍

都會五星級飯店受到疫情重創，積極轉型，圓山飯店攜手本土新創即時預約都會享樂平台FunNow，每天提供十間可看夜景房、12...

連鎖業虛實合擊 危機變轉機

全球政經局勢多變，新冠肺炎打亂一切，觸動新經濟快速發展，「以消費者為中心」是連鎖企業升級轉型的關鍵。台灣連鎖暨加盟協會架...

流通經營者高峰論壇／黃俊堯：數據分析 重中之重

台大工商管理學系暨商學研究所教授黃俊堯，昨（9）日談「連鎖服務業數位發展之挑戰與契機」。

流通經營者高峰論壇／陳美融：AI新應用 致勝關鍵

波士頓顧問公司（BCG）董事總經理暨全球合夥人陳美融，談「後疫情時代的零售新現實」。她認為，要安度危機和疫情後的發展，企...

熱門新聞

筆電大缺貨雙A滿手單 宏碁董座：客戶照三餐催貨

當年7.76億元買到的帝寶 如今標售底價打了七三折

晶元光電、隆達結合案公平會准了 搶攻晶電市場

三大DRAM廠全面斷供華為 記憶體市況恐雪上加霜

勞保大砍3成？行政院：沒有正式啟動任何方案的討論

保險金給付作業出錯 這家保險公司被罰120萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。