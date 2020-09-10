國衛院與兩家銀髮協會簽MOU 開拓熟齡銀髮市場

國家衛生研究院今（10）日與華人熟齡生活產業發展協會、台灣高齡產業創新發展協會三方簽署合作備忘錄，並攜手舉辦「2020橘世代銀未來產業高峰會」，共同為高齡社會做足準備。

國衛院表示，本次合作內容包含：一、推動銀髮健康產業發展，進行資訊與經驗之交流；二、為國人健康福祉之使命，共同研究銀髮相關計畫之執行；三、從身心靈各面向議題來探討高齡長照，舉辦銀髮產業相關主題研討會或其他會議。

國衛院表示，期望透過本次的合作備忘錄，能將國衛院在研究方面的充沛能量，結合兩協會的豐富產業經驗，合力推動台灣銀髮產業聚落的發展。

此外，預定於9月17日及18日舉辦的「2020橘世代銀未來產業高峰會」，將有八組創新團隊參與熟齡生活提案，並集結16位高齡產業金牌顧問團隊給予指導：八組優質企業進行產品發表，從健康、亞健康到長照各類應用；以及探討智慧長照科技應用與照護復能技術、照護產業營運與長照政策現況與未來、高齡住宅願景及高齡服務設計趨勢等論壇，預計兩天將會有200位銀髮產業界主管級貴賓參與活動。