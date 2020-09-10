茂生農經8月營收1.85億元 年增24.46%

茂生農經（1240）表示，今年發生新冠病毒事件，民眾減少外出下促使宅經濟居家料理增多，對於該公司養殖事業（包含家禽家畜）及子公司蛋品新事業體，跟著受益，茂生農經8月營收1.85億、年增24.46%

茂生農經累計前8月營收達14.52億元，較去年同期增加26.12％。去年9月成立子公司「茂生食品（股）公司」，從事雞蛋品箱盒散蛋銷售，並以自有品牌朝向洗選蛋市場，於各大連鎖賣場上架，及陸續研發附有機能性蛋品 (內含DHA、葉黃素、硒及中藥在雞蛋中) 銷售，於洗選蛋新廠建置陸續完工後能挹注新營收動能。

茂生農經進一步指出，民以食為天，國內雞、豬肉及蛋品，受家庭需求，因而今年業績比去年好。該公司這幾年來布局與養殖戶合作有色雞飼養，除了能增加飼料本業產量外並可以一條龍經營，降低成本，同時業務團隊努力爭取新客戶開創業績；並因近期台幣升值，大宗原物料成本仍平穩定，期待營運繼續維持成長。