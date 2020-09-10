聽新聞
test
0:00 / 0:00
國光生8月營收1.68億元 月增8766%
疫苗大廠國光生（4142）8月受惠疫苗開始小量出貨，單月營收1.68億元，月增8766%、年減21.87%；計前八月營收6億元，年增48.84%。
國光生今年所有流感疫苗已填充完成，8月開始小量出貨，9月出貨量將達高峰，第4季初可全面出貨完畢。國光生是今年公費流感疫苗最大得標廠，可供應近390萬劑公費及5萬至8萬劑自費疫苗；除了國內市場，國光生也供應大陸、泰國以及土耳其三地流感疫苗約40萬劑。
此外， 國光生與法國賽諾菲集團的Protein Sciences公司展開生產合作，一同研發疫苗Flublok，今年 Flublok 訂單量多過去年，預 9月底前可全數出貨完畢；中國四價流感疫苗則將申請新藥查驗登記，預計會走快速審查制度，最快今年底前取得藥證、明年上市銷售。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言