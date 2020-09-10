國光生8月營收1.68億元 月增8766%

疫苗大廠國光生（4142）8月受惠疫苗開始小量出貨，單月營收1.68億元，月增8766%、年減21.87%；計前八月營收6億元，年增48.84%。

國光生今年所有流感疫苗已填充完成，8月開始小量出貨，9月出貨量將達高峰，第4季初可全面出貨完畢。國光生是今年公費流感疫苗最大得標廠，可供應近390萬劑公費及5萬至8萬劑自費疫苗；除了國內市場，國光生也供應大陸、泰國以及土耳其三地流感疫苗約40萬劑。

此外， 國光生與法國賽諾菲集團的Protein Sciences公司展開生產合作，一同研發疫苗Flublok，今年 Flublok 訂單量多過去年，預 9月底前可全數出貨完畢；中國四價流感疫苗則將申請新藥查驗登記，預計會走快速審查制度，最快今年底前取得藥證、明年上市銷售。