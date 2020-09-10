沛波鋼鐵8月營收2.29億元 創歷年同期新高
沛波鋼鐵（6248）公告8月自結營收為2.29億元，較去年同期成長17.66%，累計今年前8月營收為20.31億元，較去年同期成長4.32%。
沛波表示，8月主要受雨勢影響，其次，營建工地也因缺工狀況放緩進度，相對影響出貨排程，但營收與7月相比表現略高，不僅較去年同期成長17.66%，並且創下歷年同期新高，顯示待天氣好轉後業績就會重返成長軌道。
根據內政部營建署統計資料顯示，工業倉儲及住宅建照核發狀況，今年上半年持續維持成長，其中，工業倉儲類建照核發的樓地板面積高達175.3萬坪，較去年同期成長36.45%，顯示今年擴廠與建廠需求暢旺。
此外，台商回流持續增溫，電子大廠群聚效應的帶領下，帶動全台各重劃區域的快速發展，料將推升相關建材產品需求，對沛波未來營運亦將有正面助益。
總經理葉俊良表示，近期國際鋼鐵原料價格上漲，包括廢鋼與鐵礦石等價格都持續上漲，顯示全球鋼鐵業景氣整體呈現復甦跡象，也有助於支撐國內鋼價調漲趨勢。第４季至明年農歷春節前是產業傳統旺季，只要天候轉佳產品出貨順暢，將可帶動公司業績回到成長軌道並繳出好成績。
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