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統一證券「防疫愛不熄」送愛家扶250萬助學金

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
統一證券「防疫愛不熄」，送愛家扶250萬助學金。右二：統一綜合證券董事長林寬成、右一：統一綜合證券總經理蔡森部、左二：家扶基金會執行長何素秋、左一：家扶基金會社會資源處處長林秀鳳。圖／統一證券提供
統一證券「防疫愛不熄」，送愛家扶250萬助學金。右二：統一綜合證券董事長林寬成、右一：統一綜合證券總經理蔡森部、左二：家扶基金會執行長何素秋、左一：家扶基金會社會資源處處長林秀鳳。圖／統一證券提供

統一證券已連續20年發起年度送愛活動，今年不因疫情衝擊的影響，捐助家扶基金會250萬元，昨（9）日由董事長林寬成代表捐贈財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會， 家扶基金會則由執行長何素秋代表接受捐款，所募得款項將專案協助貧童助學—給孩子教育計畫，幫助經濟弱勢高中、國中、小學的經濟弱勢學童繳交註冊費、書本費、學雜費及教材費用。

統一證券表示，統一證券一直將聯合國永續發展目標SDGs-確保有教無類、公平及高品質教育的指標當作公司永續發展政策之一，任何一位孩童都應該能夠無後顧之憂的學習，因此，在新冠疫情反彈的股市熱潮下，將公司的獲利績效回饋在需要援助的孩子。

自2008年起，統一證券已連續13年捐助家扶基金會助學金，累計約9,086位國小、國中與高中清寒學童受惠。讓貧困家庭的學童也有機會探索不同的學習領域，發展自我成長。

家扶基金會表示，疫情影響全球各產業，導致就業機會流失，不但衝擊原本弱勢家庭經濟來源，更出現許多新的需要幫助的家庭，家長在面臨生活開銷壓力下，仍須負擔子女各項教育費用呈現左支右絀窘境，而基金會在募款工作也因全球疫情募款明顯下滑，此時統一證券的獎助金，實為弱勢孩子增添許多向上的能量。

深化永續責任於公司企業文化，是統一證券一直努力的目標。2020年統一證券在嚴峻的就業市場逆勢招募統一證券MA儲備幹部，增加優秀學子就業機會，並以專題研究形式與國內各大專院校擴大合作，持續推動十多年的產學合作計畫，在培育金融人才不遺餘力。未來，統一證券將多面向的持續推動企業永續作為，更積極投入ESG各面向的精進，也逐步朝向ESG企業努力邁進。

家扶基金會 疫情 募款

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