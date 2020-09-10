FunNow拓海外市場 進軍馬來西亞、泰國

經濟日報 / 記者彭慧明／台北即時報導

新創拓展海外腳步不歇，主打「即時預定娛樂平台」的本土新創FunNow執行長陳庭寬指出，疫情反而是加速拓展海外市場的機會，今年的目標是站穩馬來西亞吉隆坡、第4季進軍泰國曼谷。另外年底前也可望完成1,500萬美元（約新台幣4.46億元）的B輪融資，持續用來發展東南亞地區市場。

FunNow今年成立滿五年，成立兩年後就積極進軍海外市場，向香港、東京拓點，業務模式正確加上積極國際化，獲得中華開發創投、阿里巴巴台灣新創者基金的青睞，先後成為股東。

陳庭寬指出，今年疫情使大家不能出國，但上班族與年輕族群的「即時娛樂」回溫，今年第2季的營運年增率達60%，香港在最近兩個月內有明顯的成長，除了抗議狀況緩和外，也因為疫情減緩的關係；日本市場因為疫情仍嚴峻，目前先衝合作店家數量，並且將東京營運據點擴展到大阪、札幌。

陳庭寬說，疫情對新創有好處有缺點。好處是出國不易，歐美競爭對手較難到東南亞等地區出差，當地競爭降低，加上旅遊停擺，對依靠單一收入、單一市場的東南亞新創較為不利，可能面臨收入斷鏈或是資金缺乏後繼的問題。FunNow原本就在吉隆坡做按摩即時預定的市場，在當地有團隊，找合作夥伴較為簡單，也趁機在東南亞強化體質、扎根市場。

他說，優點也是缺點，投資者比較難到亞洲地區。但國際市場現金充足，投資者還是需要將手上的資金做有效投資，此時新創已經被疫情淘汰過一輪，FunNow有機會爭取到更好投資，對完成Ｂ輪融資很有信心。

東南亞 疫情

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