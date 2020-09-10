嘉裕 奪國防部21億大單

嘉裕董事長嚴陳莉蓮親征首役報捷，嘉裕獲國防部大單。嘉裕昨（9）日宣布，拿下國防部兩大標案，將負責中華民國海軍、空軍「制服供應、供售站經營」，打入日用一般軍品補給、通路系統，統包海、空軍生活必需。

業界指出，這不僅顯示嘉裕從單純的紡織、服飾產業型態，轉進「生活產業供應鏈」定位，也是嚴陳莉蓮，在推動集團重整後，第一個完成的大案，因此有指標意義。

在實質貢獻上，嘉裕表示，僅就軍用服飾相關產品訂單看，就有21億元，明年開始交貨。至於供應站所需商品，業界指，涵蓋軍人、軍眷日常食衣住行所需，須攜手逾30家供應商，以滿足軍人、軍眷需要，所牽涉的產業規模將有想像空間。

國防部仿效美軍在營區開設「服裝供售站」，委商經營案最新開標，其中裕隆集團旗下的紡織公司嘉裕，一口氣拿下空軍與海軍兩大標案，成為最大贏家。據悉，陸軍則由全聯奪得。

嘉裕財務長暨發言人陳俊宏表示，此次國防部服裝供售站委商經營案的範圍非常廣，光是軍服相關的供應種類就非常多，不只衣服，還有鞋子、襪子等，更重要的是還要負責供售站的經營管理，需要各種不同的專業，加上規模不小，沒有一家廠商可以獨力完成，所以大家都是組成團隊競標。

在空軍部分，嘉裕是與國內上市紡織公司興采子公司神采時尚、佳和實業，以及專營軍用電子商城的數博整合共同得標。至於海軍部分，則是嘉裕與神采、數博共同投標，嘉裕在其中皆扮演主導角色。

為了滿足國軍龐大需求，嘉裕攜手30家紡織、製鞋、物聯網、倉儲、消費品業者，當中不乏知名上市櫃公司，目的就是為了整合供售品項與供應鏈，並逐步推升新世代國軍補給模式與軍用紡織品規格。

嘉裕曾為華航，以及國內很多金控、房仲業者量製制服。據了解，嘉裕此次拿下海、空軍大案，一開始將簽訂三年合約，若無重大問題，則可望優先續約。

據悉，此次嘉裕特別邀請國內知名資訊安全業者加入，關鍵在於，此標案所涉的軍品補給系統，也將納入「電商」領域。