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裕隆集團整頓 喜見老品牌華麗轉身

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北報導

裕隆集團執行長嚴陳莉蓮持續整頓集團事業有成，6月嘉裕改選董事，嚴陳莉蓮親任董事長，宣誓要讓老品牌轉身與活化，短短三個月，嘉裕就奪下國防部補給供應大單，也為該公司迎來華麗轉身，明年本業有望賺錢。

嘉裕內部表示，此次拿下國防部供給、通路案，該公司會全力做好，此外，也會持續推進旗下土地、廠房的活化進度，留下賺錢的、拿掉不虧錢的業務，積極為股東創造價值。

嘉裕主要業務以成衣銷售為主，最有名就是自有品牌嘉裕西服。過去51年來，嘉裕總共為國人手工量身打造將近200萬套西服；另外嘉裕代理已故董事長嚴凱泰最鍾愛的義大利精品品牌ARMANI服飾，也令人樂道。

不過嘉裕近幾年經營掙扎，除了去年因為出售桃園龜山土地，獲得業外處分利益挹注，幫助公司去年全年每股獲利1.18元，在此之前，嘉裕已經連續四年虧損。

嚴陳莉蓮2018年底接班後，著手整頓裕隆集團各事業，她將集團旗下眾多轉投資事業梳理劃分為汽車、金融、紡織、建設等四大塊，紡織事業為其中重點之一。

嚴陳莉蓮一方面加強資產活化，一方面也為公司創造更多業外收入。在紡織本業方面，嚴陳莉蓮對外探詢各種策略合作機會。

嚴陳莉蓮 裕隆集團 國防部

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