當年7.76億元買到的帝寶 如今標售底價打了七三折

昔日的豪宅王「仁愛帝寶」傳出有兩戶委託戴德梁行進行標售，底價落在5億6590萬元，拆算車位每坪底價約210萬元，經查發現該戶最早的屋主是名媛陸勝文持有，2017年曾落入法拍市場慘遭流拍，隨即又於市場上以總價7億7588萬元私下售出，如今標售底價打了七三折出現於市場，預計於今年10月15日公開標售。

「仁愛帝寶」少有豪宅交易，近期有兩戶21樓高樓層委託戴德梁行進行標售，底價落在5億6590萬元，拆算車位每坪底價約210萬元，面積含車位約316坪，押標金2000萬元，預計下個月開標。

根據謄本資料顯示，該戶屋主為鄭姓自然人，經查前一手正是名媛陸勝文，2017年曾委託台灣金服多次公開標售，當時底價落在7.5億元，但歷經2次流標，最後決定以出租為主，未料同年居然以高於當時底價的7億7588萬元，買給鄭姓自然人，不僅令業界譁然，甚至名列帝寶第三高成交行情。

當時房地產業界普遍認為，該交易應有債務關係，非一般單純買賣。隨即一年後，該物件委託房仲上網以8.38億元求售，短短一年加價逾6200萬元，直到去年該戶仍以8.38億元繼續於房仲平台上求售。

因此，這回委託戴德梁行僅以5億6590萬元進行標售，不僅相較取得價格打了七三折，更與後來開價的8.38億元打了六七折，顯見賣方想要賣出的決心。