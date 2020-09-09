國旅業績推升 山富旅遊8月營收月增26.6%

山富旅遊（2743）9日公告8月營收為新台幣3565.4萬元，月成長26.6%，營收逐月攀升，疫情爆發以來表現逐漸回穩。山富表示，後疫情時代國旅是經營的重點，公司透過獨特的旅遊規劃，希冀藉由不一樣的台灣旅遊新體驗，帶動營運回溫。

時序即將進入秋季，山富指出，今年中秋節及雙十國慶，連續兩周分別有4天及3天的假期，國人開始提前計劃長天期旅遊行程。相較於夏天，暑假適合呼朋引伴，舉凡水上運動和煙火秀等，都是熱鬧的玩法；到了秋冬時節氣候涼爽舒適，則適合改變節奏走慢遊路線。

山富進一步提到，公司以專業的國外行程規劃為基礎，將國旅以團體遊形式精心包裝，拉長旅遊時間，從一般的三天兩夜改為四天三夜甚至更長天數，讓民眾深度體驗，徹底享受旅遊的樂趣。秋冬旅遊首選花東，藉由遊覽車包團的玩法，可免去自由行自己開車的勞累。

隨著後疫情時代國人對旅遊渴望，山富積極調整應戰策略，使得散客及企業團客訂單陸續湧進，團客接單狀況熱絡，法人看好山富以長天數國旅搶攻此波國內旅遊需求，可望帶動業績表現，推升整體營運動能。