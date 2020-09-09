連鎖業「強者恆強、汰弱留強」 選擇堅強品牌才有後盾
今年台灣零售業受疫情影響表現較去年衰退，台灣連鎖暨加盟協會理事長賴淑芬則表示，今年觀察業者環境都很艱困，如旅行社實體門市減少，但超商、超市店數反而增加，整體行業是「強者恆強、汰弱留強」。
賴淑芬認為，目前企業會員超過300家，總店數3萬多店，與去年相比，總店數持平，主要是有企業品牌因為商圈變化、競爭力不足，在今年疫情期間會縮減門市，但也有不少企業門市反而快速增加。
賴淑芬指出，今年疫情爆發以來，有不少餐飲業者由過去的重視實體，轉而加強數位轉型，投入外送領域，因此業績也有支撐，因此對有意投入加盟的民眾來說可觀察，如果總部積極投入數位轉型，加盟主業績反而會成長，因此有意投入者仍要選擇堅強品牌才有後盾。
王品副董事長李森斌也說，王品4月就開啟17個品牌外送服務，未來還做研發虛擬廚房，研發更多菜色外送出去，甚至想把早餐和宵夜也納入。
對於王品的數位轉型之路，李森斌也說，王品數位化轉型的平台瘋美食APP從2013年問世、2019年重塑、2020年再生，首度納入全品牌，訂位、支付、點數等核心功能，還打算納入早餐和宵夜，去年王品總消費人次2200萬，今年將突破2300萬，與消費者的連結更為密切。
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