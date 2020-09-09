快訊

火船上的27萬噸石油:印度洋燒6天「超級油輪」漏油

連鎖業「強者恆強、汰弱留強」 選擇堅強品牌才有後盾

聯合報 / 記者林海/台北即時報導

今年台灣零售業受疫情影響表現較去年衰退，台灣連鎖暨加盟協會理事長賴淑芬則表示，今年觀察業者環境都很艱困，如旅行社實體門市減少，但超商、超市店數反而增加，整體行業是「強者恆強、汰弱留強」。

賴淑芬認為，目前企業會員超過300家，總店數3萬多店，與去年相比，總店數持平，主要是有企業品牌因為商圈變化、競爭力不足，在今年疫情期間會縮減門市，但也有不少企業門市反而快速增加。

賴淑芬指出，今年疫情爆發以來，有不少餐飲業者由過去的重視實體，轉而加強數位轉型，投入外送領域，因此業績也有支撐，因此對有意投入加盟的民眾來說可觀察，如果總部積極投入數位轉型，加盟主業績反而會成長，因此有意投入者仍要選擇堅強品牌才有後盾。

王品副董事長李森斌也說，王品4月就開啟17個品牌外送服務，未來還做研發虛擬廚房，研發更多菜色外送出去，甚至想把早餐和宵夜也納入。

對於王品的數位轉型之路，李森斌也說，王品數位化轉型的平台瘋美食APP從2013年問世、2019年重塑、2020年再生，首度納入全品牌，訂位、支付、點數等核心功能，還打算納入早餐和宵夜，去年王品總消費人次2200萬，今年將突破2300萬，與消費者的連結更為密切。

王品 疫情 餐飲業

延伸閱讀

廣達、宏碁、聯發科攜手Google 推教育數位轉型計畫

廣達、宏碁、聯發科攜手 啟動台灣教育數位轉型計畫

砸12億做旅遊數位轉型？ 學者：現階段業者要的是「生存」

門市掀關門潮…交部砸12億 助旅行社數位轉型

相關新聞

房市熱爆傳統投資客卻退場 市調結果這類占比攀升

根據中信房屋第2季末調查指出，86.7%民眾購置不動產是以「自住」用途為主，「投資」用途則僅占了13.3%，與過去的調查...

樂桃航空重啟國際線航班 以台灣航線打頭陣

樂桃航空宣布自10月25日（星期日）起，將重啟大阪（關西）、東京（羽田/成田）－台北（桃園）三條航線，目前規劃以每周三班...

15秒搞定！台灣研發全球第一台3D自動量測種豬體型機

為解決養豬產業面臨人力短缺與從業人口老化等問題，藉由智慧農業科技導入種豬場與養豬產業，替代人工自動記錄並提升經營數據，讓...

首嘗赤字苦果！這次誠品按下轉型啟動鍵 掌門人吳旻潔：我已準備三年

我夢見一條青色的蛇，龐大的身軀纏繞好幾圈盤在公司前的廣場上，而我就站在牠面前……。」當《今周刊》劈頭問誠品董事長吳旻潔，接班以來首次看到赤字的心情，她說起受訪前的周6、8月29日的夢境；邊描述，邊起身做出打籃球的防守動作。

嚴陳莉蓮接管傳捷報 嘉裕拿國防部大單

嘉裕（1417）宣布國防部服裝供售站委商經營案空軍與海軍皆得標，此為嚴陳莉蓮接管嘉裕後，首戰傳出的捷報，備受外界矚目。嘉...

土洋大戰！Audi一口氣推3款新車 搶攻商機

新冠疫情改變買車生態，消費者不能出國玩，買個好車在台灣到處「趴趴走」犒賞自己，國內車市，德系豪華品牌Audi（奧迪）去年...

國光新冠疫苗 臨床看到效果

國光新冠疫苗初步看到效果，台大醫院參與國光生技新冠疫苗臨床試驗的專家指出，首波施打新冠疫苗的受試者，沒看到不良反應、監測...

台灣自製疫苗兩個紅利 值得期待

國光生技新冠疫苗初步看到效果，業界認為，只要台灣自製疫苗真的能順利在明年1月開打，身處海嘯第一排的觀光、飯店業者，將能率...

機械出口回溫 復甦在望

台灣機械公會昨（8）日發布今年前八月機械設備出口值達166.3億美元，較去年同期減少9%；若以新台幣計價為4,974億元...

砸12億做旅遊數位轉型？ 學者：現階段業者要的是「生存」

對於交通部擬砸十二億元支持旅行社做數位轉型，世新大學觀光系副教授陳家瑜直言，對小型旅遊業者而言，不管是先期投入，還是後期...

門市掀關門潮…交部砸12億 助旅行社數位轉型

新冠肺炎疫情重創旅遊業，旅行社實體門市掀起關門潮。對此，交通部長林佳龍表示，將編列十二億元支持業者做數位轉型；不過業者直...

公司治理／台灣港務公司董座李賢義 三心管理學激勵員工

國際商港的經營是一個競爭特別激烈的產業，李賢義接任台灣港務公司董事長後，他認為，港埠經營在軟硬體都必須妥善規劃年度目標，...

熱門新聞

收台積電假日面試皮皮剉 同行曝挑假日有「這玄機」

房地產出現「三不」族 市調：想囤房的增加了

嚴陳莉蓮掌軍後首出擊 嘉裕奪海空軍服20億大單

國光生報喜 新冠疫苗初步看到效果

興富發再出手 砸24.9億買桃園中路重劃區逾2300坪地

中芯效應 設備廠捲入暴風圈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。