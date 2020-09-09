連鎖業「強者恆強、汰弱留強」 選擇堅強品牌才有後盾

我夢見一條青色的蛇，龐大的身軀纏繞好幾圈盤在公司前的廣場上，而我就站在牠面前……。」當《今周刊》劈頭問誠品董事長吳旻潔，接班以來首次看到赤字的心情，她說起受訪前的周6、8月29日的夢境；邊描述，邊起身做出打籃球的防守動作。

2020-09-09 13:19