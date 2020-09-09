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豪宅王「信義聯勤」再發威 外籍人士砸8億掃兩戶

經濟日報 / 記者黃阡阡／台北即時報導

大安區超豪宅再發威，與信義區聚落互別苗頭。據實價最新揭露資料，台北市大安區知名豪宅「One Park Taipei信義聯勤」今年4月在18樓有2戶交易，交易總價皆為4億250萬元，拆算車位單價分別為每坪259.5萬元、260.3萬元，讓今年上半年豪宅200萬俱樂部再添2筆交易。

統計上半年豪宅單價200萬共有5筆交易，其它3筆分別是信義區的「冠德信義」及「聯合大於」，然而去年同期單價200萬共有14筆交易，與今年相比有大幅落差。

根據謄本資料顯示，「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」18樓兩戶，交易總價皆為4億250萬元，拆算車位單價分別為每坪259.5萬元、260.3萬元，根據謄本資料顯示，買方為外籍的鄭姓自然人，不僅一次購買兩戶，且以現金購置無貸款記錄，合計總價超過8億元。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，今年高端豪宅缺乏交屋量挹注，因此單價200萬以上豪宅交易量有顯著落差，不過去年扣掉交屋量，今年高單價豪宅交易仍偏低，顯示上半年未解封前，高端買方對於超高單價豪宅的置產趨向保守。

今年上半年單價200萬豪宅僅出現在大安區及信義區，並以「One Park Taipei信義聯勤」及「聯合大於」等屋齡5年內的新豪宅為主，其中「信義聯勤」成交單價在每坪260萬左右，是今年200萬俱樂部中單價最高的豪宅，而中古豪宅在今年上半年沒有高單價的交易。

郎美囡指出，大安區及信義區為台北市高價地段，也是豪宅匯集的主要行政區，尤其大安區大安森林公園周邊、信義區的信義計畫區及其周邊都是豪宅的主力地段，今年高端買方購屋置產的不僅看指標區域，也偏好新豪宅，因此今年新超豪宅交易獨占鰲頭。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，今年受惠貨幣寬鬆及低利帶動，不動產市場相當熱絡，雖然上半年頂級豪宅交易量尚未增溫，不過從今年7、8月的買賣移轉棟數可觀察出房市熱度高，而高端買方手握大筆資金需要穩定的投放標的，故推估下半年豪宅市場交易穩中求進。

豪宅 大安森林公園

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