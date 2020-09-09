江蕙社區出現新豪客 他砸現金8億買下整層

依據最新實價揭露資料，藝人江蕙也有一戶的台北市知名豪宅One Park Taipei信義聯勤，今年4月18樓有2戶交易，交易總價皆為4億250萬元，單價分別為每坪259.5萬元、260.3萬元，買方均為鄭姓民眾，推測為同一人，兩戶均用現金購買，未貸款買下整層。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，加上最新揭露的二筆，今年上半年北市豪宅單價200萬以上交易，共有5筆，不過去年同期單價200萬以上，共有14筆交易，今年相比有大幅落差。

郎美囡分析，今年高端豪宅缺乏交屋量挹注，因此單價200萬以上豪宅交易呈現大幅差距，不過去年扣掉交屋量，今年高單價豪宅交易仍偏低，顯示上半年未解封前，高端買方對於超高單價豪宅置產趨向保守。

今年上半年單價200萬豪宅僅出現在大安區及信義區，並以信義聯勤等屋齡5年內的新豪宅為主，其中信義聯勤成交單價在每坪260萬左右，是今年200萬俱樂部中單價最高的豪宅，而中古豪宅在今年上半年沒有高單價的交易。

郎美囡指出，大安區及信義區為台北市高價地段，也是豪宅匯集的主要行政區，尤其大安區大安森林公園周邊、信義區的信義計畫區及其周邊都是豪宅的主力地段，成為高端買方購屋置產的指標區域。

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，受惠貨幣寬鬆及低利帶動，今年不動產市場相當熱絡，上半年頂級豪宅交易量雖尚未增溫，但從7、8月買賣移轉棟數可看出房市熱度高，高端買方手握大筆資金需要穩定的投放標的，推估下半年豪宅市場交易穩中求進。