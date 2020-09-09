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為疫後做準備 台灣永續觀光發展從低碳運具開始

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
由交通部觀光局舉辦的2020台灣永續觀光發展論壇，今明兩日（9月9日至10日）於台北市著名觀光熱點－西門紅樓登場。記者楊文琪／攝影
由交通部觀光局舉辦的2020台灣永續觀光發展論壇，今明兩日（9月9日至10日）於台北市著名觀光熱點－西門紅樓登場。記者楊文琪／攝影

由交通部觀光局舉辦的2020台灣永續觀光發展論壇（Taiwan Sustainable Tourism Development Forum），今明兩日（9月9日至10日）於台北市著名觀光熱點－西門紅樓登場。由於疫情持續延燒全球，觀光業經營備感艱辛，為疫後觀光發展最準備，今年以低碳運具結合觀光永續發展為主題。

交通部長林佳龍於開場致詞時表示，今年受新冠肺炎疫情影響讓觀光業倍受打擊，但觀光局仍為國內觀光產業振興持續努力中，進行防疫、振興及紓困等政策措施，希望將危機化為轉機，藉此加速國內觀光產業轉型與升級，近而帶動國內旅遊復甦，同時將低碳旅遊發展永續觀光的概念，慢慢導入國內民眾旅遊習慣中，透過舉辦本次論壇，讓實務運用在觀光推動上，發揮加乘功效。

林佳龍說，2021為台灣自行車旅遊年、2022是鐵道觀光旅遊年，我們要結合「雙鐵」（鐵路、鐵馬），以鐵路達到長途城際運輸，然後以鐵馬行遍大街小巷，深入台灣各個地區，進行深度旅遊，並串聯食宿遊購行，尤其台灣的觀光資源相當豐富，很值得做long stay的旅遊，因此，我們現在先做好各項軟硬體設施，在疫後便可向全世界行銷宣傳，吸引旅客來台旅遊。

觀光局表示，論壇首日以「鐵道樂活遊」及「鐵馬輕旅行」兩大議題開場，以低碳運具如何推動觀光為主軸，藉由大眾運輸工具、無碳個人交通工具，甚至步行來深入體驗在地旅遊特色，體現綠色旅遊的精神。延續2019 與2020 的小鎮漫遊與脊梁山脈的年度旅遊推廣主軸，朝向2021 與2022 的自行車與鐵道旅遊，持續帶動永續觀光發展，將低碳概念融入生活，讓觀光與環境共存。

觀光局說，希望透過此次與國際交流的機會，集結觀光及交通運輸產業等相關領域專業人士的意見，探討觀光產業如何在自然生態、社會文化及經濟發展之間取得平衡，擴大台灣鐵道及自行車觀光的普及性，並透過行走感受山脈之美；結合社區居民、觀光業者與地方政府共同投入綠色旅遊的推廣，以當地旅遊活動的收益反饋地方發展，旅客深入體驗的同時，也能保護地方自然環境及文化傳承，建構更臻完善的觀光產業鏈，達到永續觀光發展的最終目標。

觀光 鐵道 自行車

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