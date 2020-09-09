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旅行社自救 鳳凰跨足健身產業首店10月開幕

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

因應全球疫情，旅遊業力求轉型增加營收，鳳凰（5706）今宣布預計今年10月份正式跨足健身產業，首店地點設立在信義安和捷運站1號出口旁。鳳凰總經理卞傑民表示，今年暫開一個點測試水溫，由鳳凰出資六成，未來若順利可快速複製。由於鳳凰的健身房Fitnexx主打60坪、非大型場館，且為包廂式，未來可望快速拓展。

鳳凰表示，健身房品牌命名，將Fit+Next結合起來，組成一個新字Fitnexx，意義代表此品牌領先市場預先擬定策略，隨時能應對市場環境的快速變化。Finexx讀音也像英文的鳳凰/不死鳥（Phoenix），與本業旅行社相呼應，期待此品牌能提供消費者們一個脫胎換骨的空間，挑戰自我極限。

卞傑民表示，很多健身品牌主要銷售重點是會員或課程，但Fitnexx主要的訴求是則是空間，它提供的是一個全新的運動平台概念，讓一般消費者購買運動課程、或擁有屬於自己訓練空間，換句話說，鳳凰收取的是場地費用而非會員費，但未來的發展模式不設限，也不排除發展為會員制。同時也歡迎教練群，帶著自己的學生租借教室，在這裡不僅有獨立的訓練空間，還能共享相關的健身器材。

在後疫情的時代，Fitnexx把環境衛生安全擺第一位，相較於開放式的健身房，在環境衛生上很難把關；坊間其它健身房最常見的就是健身椅上還留有上一位使用者的汗水，即使現場提供了酒精及抹布擦拭，一整天下來重複使用的抹布，還是無法解決衛生上的問題。衛生方面，「Fitnexx」將在課與課之間，讓工作人員進行全方位的清潔與消毒，確保下一位使用者能放心的享受訓練的時光。

卞傑民表示，透過消費者的反饋，在健身房常常會因為周遭的人事物干擾而影響運動的動力及步調；女性最常遇到訓練時被盯著看而感覺不舒服、器材使用者跟旁人大聲聊天。有些消費者因為對身材或是運動技術上還沒建立好自信及因身份特殊而有個人隱私的需求等等都是是目前市場上最為詬病的問題。為此「Fitnexx」打造獨立專屬的隱私訓練空間，讓上述問題皆不存在，更能讓使用者專注在訓練的當下。

健身 疫情

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