卓越出售光纖事業 未來營運以教育為主

卓越（2496）公告8月合併營收6,392.7萬元，年減15.14%，公司表示，由於光纖事業已於7月經董事會決議通過出售，下半年營收將以教育事業貢獻為主，也因此8月營收較去年同期衰退，若排除光纖事業挹注，8月營收則較去年同期明顯成長7.97％。累計1至8月合併營收為5.4億元，較去年同期減少8.16％。

卓越表示，今年積極推動小學領域的「陳立小學堂」、高中生物專科的「禮仁教育」、以及新竹地區國中專業全科的「陳立致億」等營收貢獻持續放大，帶動教育事業營收已連續3月保持月成長力道，隨著教育事業多路並進策略發酵，整體效益已逐步展現營運表現並有效中和光纖事業影響。

卓越表示，看好素養教育趨勢發展，對於旗下聚焦小學STEAM教育領域明星課程「陳立小學堂」具有推升作用，陳立小學堂台中七期親子共學基地自5月起整體招生、開課表現需求熱絡，並同步採取與弋果美語、長頸鹿美語豐原分校、長頸鹿美語太平新光分校、台中私立圓明傳幼兒園等跨區結盟，透過派師授課分潤業務模式，今年前8月陳立小學堂營收占整體教育事業比重提升至1.06％，隨著加速推進陳立小學堂業務擴大，有望帶動陳立小學堂營收比重持續提升。