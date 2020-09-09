中華車推國產皮卡車 60萬元有找！

疫情改變所有人的消費生態，國旅大爆發，許多無法出國玩的民眾，開始在台灣進行深度旅遊，皮卡（Pickup）強大越野能力、大型的置物空間與剽悍的性能表現，雖然市場不大，但成為兵家必爭之地，中華車（2204）也推出全新ZINGER PICK UP講究登場舊換新56.9萬元起，搶攻皮卡市場，讓商用車的產品線更完整。

運動皮卡突然爆紅，主要是符合喜歡戶外休閒運動的家庭使用，今年和泰車也引進TOYOTA進口的LILLIX車款銷售一直突破記錄；上半年汽車銷售表現比預期出色，SUV還是今年銷售熱門車款，運動皮卡可以說是異軍突起。

中華車搶食皮卡車需求新趨勢，推出台灣車市唯一的國產皮卡車，ZINGER PICK Up延伸ZINGER商旅車。市場推估，皮卡車市場今年上看4300台，年增率達30%，中華車預計每月新車的銷售台數上看150台，為商用車龍頭地位再加分。

汽車達人指出，中華車推出的皮卡車款，可以滿足想要上山、下海旅遊的各種需求。2020年再導入ZINGER PICK UP車系，即日起將以VAN、PICK UP雙車系，提供商用車車主多樣選擇，不僅可滿足商用車主各種路段、各種商用需求，女性車主也能輕鬆上手。

中華車ZINGER自2005年上市以來，累積銷售近 80,000 台，可商務、可休閒的產品性能成為商旅市場主力車款，為兼顧商用頭家的需求，除既有 5 門廂式客貨車車款，為了提供頭家們更多元的用車選擇，全新ZINGER PICK UP不僅搭載13項主被動安全配備的SCC(Safety Control Center)智慧防護系統。