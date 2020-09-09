快訊

國安危機浮現：特勤平時不聯手，戰時真能反斬首？

中華車推國產皮卡車 60萬元有找！

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
中華車總經理陳昭文宣布，全新ZINGER PICK UP 舊換新56.9萬元起搶攻皮卡市場。業者提供
中華車總經理陳昭文宣布，全新ZINGER PICK UP 舊換新56.9萬元起搶攻皮卡市場。業者提供

疫情改變所有人的消費生態，國旅大爆發，許多無法出國玩的民眾，開始在台灣進行深度旅遊，皮卡（Pickup）強大越野能力、大型的置物空間與剽悍的性能表現，雖然市場不大，但成為兵家必爭之地，中華車（2204）也推出全新ZINGER PICK UP講究登場舊換新56.9萬元起，搶攻皮卡市場，讓商用車的產品線更完整。

運動皮卡突然爆紅，主要是符合喜歡戶外休閒運動的家庭使用，今年和泰車也引進TOYOTA進口的LILLIX車款銷售一直突破記錄；上半年汽車銷售表現比預期出色，SUV還是今年銷售熱門車款，運動皮卡可以說是異軍突起。

中華車搶食皮卡車需求新趨勢，推出台灣車市唯一的國產皮卡車，ZINGER PICK Up延伸ZINGER商旅車。市場推估，皮卡車市場今年上看4300台，年增率達30%，中華車預計每月新車的銷售台數上看150台，為商用車龍頭地位再加分。

汽車達人指出，中華車推出的皮卡車款，可以滿足想要上山、下海旅遊的各種需求。2020年再導入ZINGER PICK UP車系，即日起將以VAN、PICK UP雙車系，提供商用車車主多樣選擇，不僅可滿足商用車主各種路段、各種商用需求，女性車主也能輕鬆上手。

中華車ZINGER自2005年上市以來，累積銷售近 80,000 台，可商務、可休閒的產品性能成為商旅市場主力車款，為兼顧商用頭家的需求，除既有 5 門廂式客貨車車款，為了提供頭家們更多元的用車選擇，全新ZINGER PICK UP不僅搭載13項主被動安全配備的SCC(Safety Control Center)智慧防護系統。

中華車 車市

延伸閱讀

中華車 推國產皮卡

車商放棄「小資族」了？汽車銷量下降20%，售價為何創歷史新高

無照又酒駕！高中生闖紅燈撞凹皮卡 昏迷指數3

台製國民皮卡登場 ZINGER PICK UP舊換新56.9萬起

相關新聞

土洋大戰！Audi一口氣推3款新車 搶攻商機

新冠疫情改變買車生態，消費者不能出國玩，買個好車在台灣到處「趴趴走」犒賞自己，國內車市，德系豪華品牌Audi（奧迪）去年...

門市掀關門潮…交部砸12億 助旅行社數位轉型

新冠肺炎疫情重創旅遊業，旅行社實體門市掀起關門潮。對此，交通部長林佳龍表示，將編列十二億元支持業者做數位轉型；不過業者直...

砸12億做旅遊數位轉型？ 學者：現階段業者要的是「生存」

對於交通部擬砸十二億元支持旅行社做數位轉型，世新大學觀光系副教授陳家瑜直言，對小型旅遊業者而言，不管是先期投入，還是後期...

國光新冠疫苗 臨床看到效果

國光新冠疫苗初步看到效果，台大醫院參與國光生技新冠疫苗臨床試驗的專家指出，首波施打新冠疫苗的受試者，沒看到不良反應、監測...

台灣自製疫苗兩個紅利 值得期待

國光生技新冠疫苗初步看到效果，業界認為，只要台灣自製疫苗真的能順利在明年1月開打，身處海嘯第一排的觀光、飯店業者，將能率...

機械出口回溫 復甦在望

台灣機械公會昨（8）日發布今年前八月機械設備出口值達166.3億美元，較去年同期減少9%；若以新台幣計價為4,974億元...

公司治理／台灣港務公司董座李賢義 三心管理學激勵員工

國際商港的經營是一個競爭特別激烈的產業，李賢義接任台灣港務公司董事長後，他認為，港埠經營在軟硬體都必須妥善規劃年度目標，...

董事長說故事／紅海贏家

日前《藍海策略》一書，強調與其在競爭激烈的紅海苦戰，不如另闢藍海新市場。此理論曾在市場上造成一股風潮。但我認為，「藍海」...

憲生說法／樂在工作的關鍵

從小就住在南部鄉下，剛從學校畢業，準備在北部找工作的友人女兒，初次和我見面時說：「為什麼每天早上搭捷運，除了看到一堆低著...

老園丁耕讀筆記／跨國創業 傾聽在地聲音

《明史．張祐傳》有言：「以夷治夷，可不煩兵而下。」原意是利用外族或外國之間的矛盾，使其互相衝突，削減力量，以便控制或攻伐...

管理錦囊／導入OKR 首重溝通管理

近期收到一些企業詢問能否協助做OKR的導入，我都會建議他們先上一堂課再說。因為過往在課程上我常聽到：「噫～～這不是我們正...

興富發再出手 砸24.9億買桃園中路重劃區逾2300坪地

興富發（2542）今（8）日公告再砸24.9億元買進中路重劃區2,327.57坪地，累計今年以來共砸184.42億元獵地...

熱門新聞

乒乓球抽藝Fun券得主 恭喜這8種生日日期的人得獎囉

2成4中獎率！60萬份紙本藝Fun券今中午抽出幸運得主

收台積電假日面試皮皮剉 同行曝挑假日有「這玄機」

國光生報喜 新冠疫苗初步看到效果

寶齡富錦5.94億收購正峰化學 掌握上游原料藥供應

聯合再生：安全儲能才是綠色能源的王道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。