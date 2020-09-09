月餅時尚化 這家月餅包裝進小藍盒裡

距離中秋節剩下不到一個月，除了傳統的台式月餅之外，廣式月餅在台灣也占有一席之地，其中又以奶香四溢，入口滑順的奶黃月餅最具代表性，近兩年則流行流心奶黃月餅，今年還加入了薑汁和榴蓮口味，喜歡追求新口味者，散發果香茶香的英式月餅也相當吸睛。

儘管不少台灣品牌也會推出奶黃月餅，不過企業訂戶致贈VIP客人，多數仍選擇香港品牌奶黃月餅，今年由於某知名香港月餅品牌在7月有員工確診新冠肺炎，確定無法進入台灣市場，高單價的企業戶月餅訂單因此湧向其他的港式月餅品牌。

去年首度進軍台灣市場的香港皇玥集團，今年已在中秋節前一個月開始在多家百貨公司設臨時櫃，主打商品雙輝流心月餅，內含流心奶黃月餅和流心芝麻月餅各四個 ，包裝傳統但體面大方，獲得不少電子業和金融業訂單。

為迎合市場年輕化趨勢，皇玥今年還以優美紙藝精工製成，保留獨特皮革紋理，推出帝芬芙尼藍顏色珠寶盒造型的新禮盒，顏色採用了時尚的青瓷綠及天空藍，上掀蓋設計模彷信封型態，封套上繪有荷花及鶴鳥的雕刻設計，寓意和平與歡樂 ，幸福和團圓，佳節過後，月餅禮盒可被賦予第二次生命，化身成首飾寶盒。

皇玥今年首度在台推出的流心薑汁奶黃月餅，只在台北SOGO百貨復興館獨家銷售；另外，去年推出的流心貓山王榴槤月餅則在台中新光三越販售。