中部百貨週年慶預購9月10日開打 報復性消費商機可期

備受矚目的中部百貨商場週年慶，包括台中大遠百、廣三SOGO及中友百貨VIP預購，同步將於9月10日開打；隨著新冠疫情趨緩，市場出現報復性消費熱潮，三家業者優惠盡出，合計要衝刺逾67億元的業績目標。

今年新冠肺炎疫情嚴重衝擊百貨消費市場，目前已知，中部地區僅新光三越、台中大遠百兩家龍頭，前八月業績已回復3%至1%的正成長，其餘多數仍處於衰退。

不過，隨著疫情趨緩，民眾也出現報復性消費熱潮，涵蓋餐飲、旅遊及百貨消費等；以中友百貨為例，近三個月平均成長近5%，新光三越稍早舉辦「超級卡利High」，也衝出一波豐厚業績。

台中大遠百週年慶VIP預購，今年特別網羅來自各地最夯的流行獨家商品、週週享最嗨活動，以及提供最旺人氣新品好貨，預購期間同享正檔加碼優惠，全館累計滿5,000送500。

另外，化妝品、內睡衣主打雙重優惠，單筆2,000送200、單筆1萬再送300，國際精品單筆1萬送500、精品服飾指定櫃位單筆滿1萬送1,000；為鞏固大家電客單，亦推出指定大家電指定專櫃單筆1萬贈1,000的回饋。

台中大遠百精名品看好中部客群消費力，趁勝追擊將於11日下午3點舉辦「C'est la vie花漾人生，法式浪漫」精品之日活動，為買氣助陣打造法式花店佈景，各大精品聯合獻出限定珠寶作品，滿額再送浪漫花束及現泡飲。

台中大遠百店長藍卓成表示，在人潮共伴效應之下，台中大遠百累計前八月營收86.1億元、年增1%，這檔週年慶預估業績目標為30億元、較去年同期成長5%；而全年業績應可成長2%至3%。

廣三SOGO全館VIP預購會9月10日至15日登場，今年週年慶邁入第25年，16日正式開打，特別與台灣知名平面設計師田修銓合作，以大樓為火箭做出發，再取25諧音如同「和我」一起，帶領大家飛向宇宙、感受浩瀚無限的精彩。

廣三SOGO週年慶除了推出超過10萬組化妝品及萬件全館獨家商品，另祭出「全館滿千送百」、「聯名卡獨家再加碼」及「樓面再加碼回饋」等活動來催買氣，回饋率近19%。

廣三SOGO總經理孫士春表示，下半年將全力搶攻週年慶商機，線上購物網集結食、衣、住、行等獨家限量商品，最低下殺2.4折起，再享滿千抵百週年慶活動，線上線下一起來，預估整檔業績目標挑戰18.2億元，成長3%。

中友百貨購物節也訂9月10日提前一週開放全館預購、9月17日正式登場，化妝品最低三折起。預估整檔業績目標為18.73億元，要比去年同期成長10.6%。

中友百貨9月起引進全新攝影複合店Holo+FACE台中旗艦店、台中獨家LAURA MERCIER、法國都會名品LANCASTER，以及美食街多家小吃進駐。