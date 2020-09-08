快訊

蘋果發表會15日登場 有望秀新款iPhone與智慧表

中部百貨週年慶預購9月10日開打 報復性消費商機可期

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
中友百貨購物節也訂9月10日提前一週開放全館預購、9月17日正式登場，化妝品最低三折起。記者宋健生/攝影
中友百貨購物節也訂9月10日提前一週開放全館預購、9月17日正式登場，化妝品最低三折起。記者宋健生/攝影

備受矚目的中部百貨商場週年慶，包括台中大遠百、廣三SOGO及中友百貨VIP預購，同步將於9月10日開打；隨著新冠疫情趨緩，市場出現報復性消費熱潮，三家業者優惠盡出，合計要衝刺逾67億元的業績目標。

今年新冠肺炎疫情嚴重衝擊百貨消費市場，目前已知，中部地區僅新光三越、台中大遠百兩家龍頭，前八月業績已回復3%至1%的正成長，其餘多數仍處於衰退。

不過，隨著疫情趨緩，民眾也出現報復性消費熱潮，涵蓋餐飲、旅遊及百貨消費等；以中友百貨為例，近三個月平均成長近5%，新光三越稍早舉辦「超級卡利High」，也衝出一波豐厚業績。

台中大遠百週年慶VIP預購，今年特別網羅來自各地最夯的流行獨家商品、週週享最嗨活動，以及提供最旺人氣新品好貨，預購期間同享正檔加碼優惠，全館累計滿5,000送500。

另外，化妝品、內睡衣主打雙重優惠，單筆2,000送200、單筆1萬再送300，國際精品單筆1萬送500、精品服飾指定櫃位單筆滿1萬送1,000；為鞏固大家電客單，亦推出指定大家電指定專櫃單筆1萬贈1,000的回饋。

台中大遠百精名品看好中部客群消費力，趁勝追擊將於11日下午3點舉辦「C'est la vie花漾人生，法式浪漫」精品之日活動，為買氣助陣打造法式花店佈景，各大精品聯合獻出限定珠寶作品，滿額再送浪漫花束及現泡飲。

台中大遠百店長藍卓成表示，在人潮共伴效應之下，台中大遠百累計前八月營收86.1億元、年增1%，這檔週年慶預估業績目標為30億元、較去年同期成長5%；而全年業績應可成長2%至3%。

廣三SOGO全館VIP預購會9月10日至15日登場，今年週年慶邁入第25年，16日正式開打，特別與台灣知名平面設計師田修銓合作，以大樓為火箭做出發，再取25諧音如同「和我」一起，帶領大家飛向宇宙、感受浩瀚無限的精彩。

廣三SOGO週年慶除了推出超過10萬組化妝品及萬件全館獨家商品，另祭出「全館滿千送百」、「聯名卡獨家再加碼」及「樓面再加碼回饋」等活動來催買氣，回饋率近19%。

廣三SOGO總經理孫士春表示，下半年將全力搶攻週年慶商機，線上購物網集結食、衣、住、行等獨家限量商品，最低下殺2.4折起，再享滿千抵百週年慶活動，線上線下一起來，預估整檔業績目標挑戰18.2億元，成長3%。

中友百貨購物節也訂9月10日提前一週開放全館預購、9月17日正式登場，化妝品最低三折起。預估整檔業績目標為18.73億元，要比去年同期成長10.6%。

中友百貨9月起引進全新攝影複合店Holo+FACE台中旗艦店、台中獨家LAURA MERCIER、法國都會名品LANCASTER，以及美食街多家小吃進駐。

中友百貨企劃處經理簡聰政說，今年因為疫情的關係，購物節提前一週開放預購，最高達23.7%的回饋率，一定讓消費者買得開心、買得滿意。

台中大遠百週年慶VIP預購，今年特別網羅來自各地最夯的流行獨家商品、週週享最嗨活動。記者宋健生/攝影
台中大遠百週年慶VIP預購，今年特別網羅來自各地最夯的流行獨家商品、週週享最嗨活動。記者宋健生/攝影
廣三SOGO週年慶與台灣知名平面設計師田修銓合作，以大樓為火箭做出發，帶領大家飛向宇宙、感受浩瀚無限的精彩。記者宋健生/攝影
廣三SOGO週年慶與台灣知名平面設計師田修銓合作，以大樓為火箭做出發，帶領大家飛向宇宙、感受浩瀚無限的精彩。記者宋健生/攝影

遠百 疫情 SOGO

延伸閱讀

使用標示不明化粧品 醫：最怕其中混到藥

這款韓國防曬防水棒未經許可即銷售 衛部官員：將裁罰

2020週年慶檔期表！全台百貨公司完整活動日期、線上DM一次看

辻利茶舗忠孝店9月25日熄燈！抹茶甜點連5天「買1送1」

相關新聞

興富發再出手 砸24.9億買桃園中路重劃區逾2300坪地

興富發（2542）今（8）日公告再砸24.9億元買進中路重劃區2,327.57坪地，累計今年以來共砸184.42億元獵地...

寶齡富錦5.94億收購正峰化學 掌握上游原料藥供應

寶齡富錦生技今天重大訊息公布，以現金為對價，採「股份轉換」方式收購上游原料藥廠正峰化學，此交易初始價金為新台幣5.94億...

張國煒喜歡研究3C產品 「也是星粉」

Galaxy Z Fold2上市發表會，於航班起飛前在桃園機場B1R候機室舉行，星宇航空董事長張國煒也特別出席，平時非常...

首創企業包機微旅行／星宇航空攜台灣三星 候機室辦新機發表會

星宇航空與台灣三星今（8）日聯手完成國內首次企業包機微旅行合作。於桃園機場第一航廈B1R候機室發表全新Galaxy Z ...

全球海運市場 牛市行情來了？

全球海運市場是兩樣情，貨櫃輪漲勢銳不可當，散裝船市場的表現比預期弱勢，業界認為，主要是疫情改變市場供需，讓許多廠商的出貨...

後疫時代來臨 全家聯名鼎泰豐搶2000億外食商機

後疫情時代，外帶、外送崛起，更出現餐飲A級軍藉由推出冷凍微料理、便當等多樣商組，且積極開拓多元銷售管道突圍，外食市場戰國...

三星與星宇航空合作發表新折疊機 星宇董座張國煒現身

台灣三星今日發表折疊手機Galaxy Z Fold 2 5G，特別與星宇航空合作，邀請三星VIP客戶，在9,000英呎的...

旅行社門市掀關門潮 林佳龍：編列12億支持數位轉型

新冠肺炎疫情衝擊旅遊業，旅行社掀起實體門市關門潮，易遊網全台17家門市有七家關門，雄獅旅遊截至8月底也收攤12間，預計今...

IKEA、Xpark…每坪飆到4字頭！青埔房價睽違6年再崛起 這次能進場嗎？

根據桃園市政府設立的「桃園市不動產e指通」統計，2019年高鐵特區地區5年內新成屋成交2322件，平均一天賣出近6戶，不僅較前年成長近47％，成交量更創下歷年新高。

東陽8月營收14.3億元 看好第4季旺季效應

東陽（1319）2020年8月自結合併營收 14.31億元，前8月自結累計合併營收 110億元。即將進入第四季的傳統旺季...

杏一8月營收站上5億 法人估今年營收、獲利創歷史新高

杏一（4175）公告8月份營收達5億元，較上期成長3.5%，較去年同期成長12.74%，為今年以來次高，歷史第三高，累計...

台泥收購達標 信昌化將下市

台泥7月宣布公開收購集團子公司信昌化，昨（7）日公開收購期間屆滿，台泥公告實際應賣股數為4,105.3萬股，約占信昌化已...

熱門新聞

乒乓球抽藝Fun券得主 恭喜這8種生日日期的人得獎囉

2成4中獎率！60萬份紙本藝Fun券今中午抽出幸運得主

死亡前二年內轉帳600萬給另一半 也要申報遺產稅

美打中芯 燒到記憶體業

寶齡富錦5.94億收購正峰化學 掌握上游原料藥供應

收台積電假日面試皮皮剉 同行曝挑假日有「這玄機」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。