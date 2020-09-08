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國光生報喜 新冠疫苗初步看到效果

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

國光生新冠疫苗初步看到效果，台大醫院參與國光生技（4142）新冠疫苗臨床試驗的專家指出，首波施打新冠疫苗的受試者，沒看到不良反應、監測上也看到抗體，從個案判斷，顯示疫苗有初步效果。

衛福部長陳時中近期說，台灣最快1月即可以「緊急使用授權」（EUA）的方式，讓第一線人員先打自製疫苗。專家說，有抗體顯示疫苗初步看到效果，這也顯示「陳部長所說應有所本」。

指揮中心專家咨詢小組召集人、國光生技新冠疫苗臨床試驗主持人張上淳今（8）日表示，臨床一期試驗主要看安全性，當然也會監測受試者的抗體，由於目前試驗都在進行中，無法揭露細節，但進度迄今「符合預期」。若順利，確實有望明年1月即接種。

國光生技董事長詹啟賢今日表示，該公司委託台大醫院的臨床試驗進行中，針對「試驗中的任何發現」，公司暫時無法發言，靜待一期試驗完成後再行公布。下一步，國光生技表示，目前已規劃七家醫院，二期試驗預計收案1,500到3,000人。

國光生技是國內第一家進入新冠疫苗臨床試驗，也是目前唯一開始收案施打試驗疫苗的公司，試驗由台大醫院執行、張上淳主持，預計收案60到70人，收案年齡介於20到60歲。

在臨床設計上，受試者分為四組，前三組按劑量高低分組，第四組受試者施打的疫苗則有加入佐劑。施打後驗證安全性，附帶監測有效性，最後選出一到兩組疫苗進入二期試驗。

國光生技表示，目前二期正與衛福部等有關單位研擬、規劃中，最快下（10）月完成一期期中分析後，才能確定二期設計模型，若期中數據符合預期，則加速二期試驗，屆時需政府幫忙，擴大招收試驗對象。

國光生 疫苗 生技

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