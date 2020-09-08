陸8月乘用車零售年增8.9% 2018年以來最強正成長

大陸乘用車市場明顯回暖。乘用車市場信息聯席會（乘聯會）8日公布，8月大陸乘用車市場零售達到170.3萬輛，較去年同期增長8.9%，較上月增長6.5%，實現了自2018年5月以來的最強正增長。

澎湃新聞報導，前8個月，大陸乘用車市場零售累計零售為1101.4萬輛，較去年同期下降15.2%，較前7個月累計增速提升3.3個百分點，行業呈現快速回暖態勢。

乘聯會表示，大陸全國乘用車市場今年7到8月增速保持強勢態勢，首先，由於宏觀經濟和出口市場超預期的回暖，尤其是歐美疫情下的大陸出口表現較強，穩定了消費信心；其次，去年大陸部分地區7月國六（國家第六階段機動車污染物排放標準）實施後導致車市低基數的特殊因素促進；第三，新能源車零售的回暖態勢明顯，推動車市走強。

乘聯會指出，今年到目前為止，大陸乘用車市場累計銷量較去年同期下降200萬輛，約占去年零售總量近10個百分點，零售下降主要是受到春節偏早和疫情因素影響。

而新能源汽車方面，8月大陸新能源乘用車批發銷量突破10萬輛，較去年同期增長43.7%，較上月增長23.9%。

從具體車款來看，豪華車繼續大幅增長，8月大陸豪華車零售較去年同期增長32%，較上月增長3%，市場占比創出15%的歷史新高，由於消費升級的高端換購需求，以及豪華車型促銷折扣價格下探帶來的價格優勢，迅速引領豪華車市場回暖。不過，大陸自主品牌整體壓力仍較大，8月自主品牌零售較去年同期增長4%，較上月增長7%，市場占比33%，較7月提升2%。

對於未來大陸車市展望，乘聯會表示，9月有23個工作天，相對去年9月多3天，由於今年國慶與中秋集中在10月假期，這使得「金九銀十」的概念更偏重於9月增長，再加上疫情下國慶中秋雙節的出國旅遊受阻，大陸國內自駕游必然大幅增長，消費內循環趨勢對高端車市拉動效果較強。