漢來美食8月營收雙成長 創歷史同期新高

國內疫情控制得很好，報復性消費出籠，漢來美食（1268）公告8月營收3.65億元，月增16.62%、年增16.48%，單月營收雙成長並創歷史同期新高；累計1-8月營收21.23億元，較去年同期減少15.78%。

漢來美食從今年營收谷底的4月開始，5-8月每個月都以兩位數成長的速度攀升，8月份更年增率16.48%，創歷史同期新高，亦是今年次高，僅次於餐飲業超旺的1月份，且單月排除展店的因素後，同店業績仍超前去年同期。

漢來美食下半年新店開張、舊店改裝開幕及投入電商事業，且受惠政府政策作多刺激市場消費潛力大爆發，已快速追回受新冠疫情影響的上半年業績。

進入9月後，雖是餐飲業的小月，但因國人仍無法出國旅遊，所有休閒消費只能留在境內，加上國內在防疫工作與疫情控制上讓國人感到較為安心，因此，預估節假日的用餐需求仍高，而依照往例，農曆7月也是衝刺月餅銷售的時候，漢來美食今年月餅銷售可望較去年成長，另有人氣禮盒蛋黃酥和旺來酥，預期將可補足因農曆7月而短少的宴會廳營收。

此外，漢來美食的展店計畫在第4季也沒有停頓，預計將會開出小蔬食「五梅先生」高雄巨蛋店和新品牌烤鴨專賣店桃園台茂首店。