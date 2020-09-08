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興富發再出手 砸24.9億買桃園中路重劃區逾2300坪地
興富發（2542）今（8）日公告再砸24.9億元買進中路重劃區2,327.57坪地，累計今年以來共砸184.42億元獵地；興富發表示，該案由於需要請照加上產品規劃，預計明年第2、3季推出總銷逾50億元新案。
興富今日公告向自然人等13人及高鼎投資顧問、以總價24.9億元買下桃園中路一段53地號2,327.57土地（含建照）。興富發建設指出，該案位於桃園中路重劃區，位於大興西路三段、正光路角地，且基地後方有公園，地段不錯。
興富發表示，由於公司在中路重劃區已有中小坪數產品，因此在產品區隔之下，加上公司認為區域對中大坪數產品有需求，全案公司將朝較大坪數產品規劃，總銷初估至少50億元以上，至於推案時程因尚需請照、產品細步規劃，因此預計明年第2季、第3季推出。
興富發建設指出，在市場買氣不錯之下，預計明年推案量不會比今年少，至少會有400~500億元水準。
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