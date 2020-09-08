達爾膚線上通路業績挹注 8月營收7,490萬元

台灣最大醫美保養品牌 DR.WU─達爾膚生醫（6523）今(8)日公布 8 月營收為 7,490 萬元，較去年同期及上月分別減少28.7%及6.7%。累計1-8月營收4.79億元，較去年同期減少33%。

達爾膚8月營收年減 28.7%，主要受到大陸轉投資公司營收不再併入合併報表，以及在新冠肺炎疫情衝擊之下，台灣入境管制仍禁止外國觀光客來台，因而影響實體通路銷售表現。但線上銷售則受惠於網路平台推出一系列 DR.WU 品牌促銷活動，帶動線上業績呈現正成長，挹注整體8月營收達7,490萬元。

隨著美妝保養品步入傳統旺季，台灣藥妝通路也同步推出秋季專業醫美節活動刺激買氣。除此之外，DR.WU 打造全新實驗室精華：1%積雪草舒敏修護精華、3%白藜蘆醇亮白修護精華、1.5%EGF 彈力賦活精華，模擬醫師配方，嚴選高效能、高純度、高濃度成份，期能藉由新品帶動業績成長。